5 ideas de cortes Carré con flequillo para dar un acabado pulido y efecto rejuvenecedor al instante
Si ya te aburriste de llevar el pelo largo y quieres quitarte años de encima, los cortes Carré que apuestan por flecos sofisticados serán tus mejores aliados.
Los cortes de pelo que combinan líneas bien definidas con un flequillo estructurado, son una excelente alternativa para un look jovial y sofisticado. Y uno de los mejores complementos para conseguirlo, es el Carré, una versión muy llamativa del Bob que destaca por su versatilidad y lo bien que permite jugar con volumen y textura para quitar años de encima sin peinados exagerados.
Cortes de pelo para rejuvenecer: 5 ideas del estilo Carré con fleco que les favorecen a todas
- Carré clásico con flequillo recto. Cuando el largo queda a la mandíbula con puntas definidas, el fleco recto y perfectamente bien trazado es ideal para enmarcar las facciones del rostro. De acuerdo con información de The Right Hairlooks, esto es porque suaviza la zona de ojos, que es donde van apareciendo los primeros signos de la edad y la simetría disimula arrugas.
Carré largo con fleco tupido. Por si no lo sabías, el Carré es una de las variantes del famoso bob y por eso es que es tan flexible al momento de probar varias siluetas. Una que nunca falla, es el tipo lob que llega a la altura de los hombros y que crea una sensación de frescura muy favorecedora. Aquí el fleco tupido y con volumen ayuda a definir y suaviza los rasgos.
- Carré recto con flequillo largo. Si estás indecisa entre probar o no el fleco porque no sabes si le queda a tu tipo de rostro, puedes empezar con un estilo largo y con movimiento, similar a las "courtain bangs" que muchas adoran y te quitan años, según el portal especializado Hair & Looks. Combina con los cortes Carré rectos que son fáciles de peinar y con los que puedes jugar cada día, ya sea usando tenaza o plancha.
Carré con puntas definidas y "baby bangs". Contrario a lo que muchos piensan, los cortes de pelo atrevidos también quedan bien cuando se trata de peinados que rejuvenecen al instante. Es el caso del corte Carré que se enfoca en darle protagonismo a las puntas y que se fusiona con flequilos rectos muy cortos, conocidos como "baby bangs" que llegan ligeramente arriba de las cejas.
- Corte Carré degrafilado con fleco irregular. Para salir de las estructuras planas y que hasta llegan a verse anticuadas, el corte tipo Carré que tiene efecto degrafilado es una gran opción para quitar años de forma sutil. Esto gracias a que el volumen suaviza las facciones y cuando se fusiona con un fleco irregular, es decir, que no esté perfectamente definido, queda maravilloso para un look jovial.