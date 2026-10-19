5 ideas de cortes Carré con flequillo para dar un acabado pulido y efecto rejuvenecedor al instante

Los cortes de pelo que combinan líneas bien definidas con un flequillo estructurado, son una excelente alternativa para un look jovial y sofisticado. Y uno de los mejores complementos para conseguirlo, es el Carré, una versión muy llamativa del Bob que destaca por su versatilidad y lo bien que permite jugar con volumen y textura para quitar años de encima sin peinados exagerados.

Cortes de pelo para rejuvenecer: 5 ideas del estilo Carré con fleco que les favorecen a todas