Kpop Demon Hunters: 4 plantillas de hanging paper doll para decorar tus muebles y darle un toque K-pop a tu habitación

El éxito y fenómeno de KPop Demon Hunters sigue conquistando a los fans con sus amplios personajes, canciones y estilo visual por lo que si tu hija o hijo quiere llevar un poco de este universo a su habitación, existe una alternativa creativa que puedes hacer en casa con los populares hanging paper dolls, los cuales son muñecos de papel diseñados para colgar en repisas, escritorios, literas y otros muebles.

Lo mejor de esta actividad es que no necesitas gastar demasiado ni tendrás que preocuparte por tener materiales difíciles de conseguir ya que solo necesitas de una impresora, cartulina, papel, tijeras, hilo o listón y un poco de paciencia. Además, es que este tipo de manualidades puedes hacerlas en familia y disfrutar de un agradable tiempo con tus hijos. Otra de las ventajas es que este tipo de actividades ayudarán al menor a desarrollar su paciencia, capacidad motora, imaginación y concentración.

A continuación te dejamos algunas ideas de plantillas que puedes descargar para empezar a decorar la habitación del menor con hanging paper doll de KPop Demon Hunters.

4 plantillas de hanging paper doll que puedes hacer en casa

1.- Rumi y su espada

La protagonista de HUNTR/X, Rumi es una excelente opción para comenzar tu colección. Busca una plantilla de la guerrera con su atuendo característico, cabello morado y su representativa espada cuando encuntres el diseño ideal solo imprime, recorta y colócala en una repisa.

2.- Mira edición chibi

Con su estética llamativa, adorable, cuerpo pequeño, cabeza y ojos grandes Mira en versión chibi puede convertirse en una de las figuras más atractivas de la decoración.

3.- Zoey y sus gestos divertidos

Si prefieres una decoración juvenil, llena de energía, diversión y poder elegir una plantilla de Zoey es una gran alternativa super fácil solo busca un diseño que te llame la atención y busca un lugar estratégico dentro de la habitación donde se convertirá en protagonista. Puedes imprimirla en cartulina para darle mayor firmeza y conseguir que se mantenga en su lugar.

4.- Integrantes de los Saja Boys

Para completar tu colección, puedes elegir una plantilla inspirada en los personajes de los Saja Boys. Juny, Abby, Mystery, Romance y Baby debido a que son varios integrantes puedes colocarlos en distintos lugares. Su apariencia simpática los convierten en una opción ideal para decorar tu escritorio.