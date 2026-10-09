Cómo usar el papel aluminio para encontrar hormigas dentro de la casa

Las hormigas pueden aparecer en la cocina, el baño o distintos rincones de la casa en busca de comida y agua. Aunque a veces resulta difícil descubrir de dónde salen, observar sus recorridos puede ayudar a localizar los puntos por los que se desplazan.

Un recurso casero que puedes probar es utilizar papel aluminio para observar su presencia en determinadas zonas. Este método funciona como una herramienta de observación, pero no elimina las hormigas ni sustituye la limpieza y el sellado de posibles entradas.

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¿Por qué aparecen las hormigas?

Las hormigas aparecen dentro de casa principalmente porque buscan alimento, agua y refugio. Las migas, los restos de comida, los recipientes mal cerrados y la humedad pueden atraerlas con facilidad. También ingresan por pequeñas grietas en paredes, ventanas, puertas o pisos. Cuando una hormiga encuentra una fuente de alimento, puede dejar un rastro químico que guía a otras hacia el mismo lugar. Por eso, es importante mantener la limpieza e identificar posibles puntos de entrada.

¿Cómo detectar hormigas en casa con papel aluminio?

El papel aluminio se utiliza en algunos trucos caseros para preparar repelentes aromáticos contra las hormigas, aunque no existe evidencia de que este método consiga eliminarlas o hacer que abandonen una zona. Si quieres probarlo, puedes combinarlo con ingredientes de olor intenso, como hojas de laurel, y colocarlo en los lugares donde hayas observado su presencia.

Para hacerlo, corta un cuadrado de papel aluminio y coloca en el centro unas hojas de laurel troceadas. Dobla los extremos para formar un pequeño sobre y haz algunos agujeros en la parte superior para que el aroma pueda salir. Después, ubícalo cerca de ventanas, esquinas o despensas, siempre lejos del alcance de niños y mascotas. Ten en cuenta que su eficacia como repelente no está garantizada.

Si quieres encontrar el lugar por donde ingresan las hormigas, lo más útil es observar su recorrido. Puedes colocar una pequeña cantidad de agua azucarada sobre un cartón cerca de la zona donde aparecen y esperar a que se acerquen. Luego, sigue su camino sin interrumpirlas para identificar posibles grietas, zócalos o agujeros por los que entran. Una vez localizado el acceso, limpia la superficie, guarda los alimentos en recipientes herméticos y sella las aberturas para eliminar su presencia.