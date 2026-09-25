Las arañas y hormigas pueden entrar a una vivienda por pequeñas aberturas para encontrar alimentos o refugiarse en áreas con humedad. Si este es tu caso, puedes utilizar estas 4 ideas infalibles para ahuyentar los insectos de la casa. Pero si en la vivienda tienes infestación de ratas y ratones, tienes que optar por estas 4 opciones para terminar con los roedores.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), se recomienda comenzar con medidas preventivas antes de recurrir a productos químicos. El método se basa en reducir las condiciones que atraen a los insectos a permanecer dentro de la casa, donde también pueden aparecer mosquitos y cucarachas, con estas 3 ideas para alejarlos.

Cómo ahuyentar las arañas y hormigas de mi casa: 4 ideas infalibles para lograrlo|IA

Así puedes ahuyentar las arañas y hormigas

1. Sellar grietas: La primera medida consiste en revisar los puntos de acceso de la vivienda. Se recomienda sellar grietas y hendiduras alrededor de zoclos, gabinetes, puertas, ventanas y tuberías, además de revisar que las mallas de ventanas y puertas no tengan espacios. Estas barreras reducen las oportunidades de entrada tanto para hormigas como para otros animales pequeños que buscan refugio dentro de la vivienda.

2. Guardar alimentos: La segunda medida se concentra en tirar los residuos de comida. Se recomienda guardar alimentos en recipientes cerrados, limpiar de inmediato las migajas y derrames, así como tirar la basura con frecuencia y no dejar comida de mascotas durante la noche.

3. Limpiar con frecuencia: Se recomienda eliminar las telarañas con una escoba o aspiradora y eliminar los sacos de huevos cuando aparezcan. Las zonas que requieren mayor atención son las ventanas, esquinas y espacios poco utilizados.

4. Productos químicos: Si las medidas preventivas no controlan el problema, lo último es utilizar trampas, estaciones de cebo y otros productos específicos. Estos productos se deben colocar fuera del alcance de niños y mascotas.

En conclusión, primero retira alimentos, agua y refugios; después bloquea accesos y, si el problema continúa, valora trampas, cebos o productos registrados para eliminar la plaga.