Cómo hacer papel reciclado con cartones de huevo vacíos: ideas DIY

Los cartones de huevos vacíos suelen acumularse en la cocina y, una vez vacíos, pueden tener un uso mucho más creativo antes de terminar en el cesto. Con un procedimiento casero, este material puede convertirse en una base de papel reciclado para realizar diferentes proyectos.

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La elaboración requiere pocos elementos y puede convertirse en una actividad entretenida para hacer durante el tiempo libre. Además, permite experimentar con texturas y formas mientras se aprovecha un residuo cotidiano para crear nuevos materiales.

¿Cómo hacer papel reciclado con cartones de huevo vacíos?

El primer paso consiste en preparar los cartones de huevo. Rompe varias charolas en pedazos pequeños, colócalos en un recipiente y añade agua hasta cubrirlos por completo. Déjalos reposar entre 20 y 40 minutos para que absorban el líquido y adquieran una textura más blanda.

Cuando el cartón se encuentre hidratado, pásalo a la licuadora con agua para procesar hasta obtener una textura fina. Coloca la mezcla en una cubeta grande y remueve bien para evitar que las fibras se acumulen en el fondo.

Para formar las hojas, introduce un marco con una malla fina dentro de la cubeta y levántalo lentamente, procurando que la pulpa quede distribuida sobre toda la superficie. Espera unos segundos para que escurra el agua y coloca la capa obtenida sobre una tela. Cubre con otro trozo de tela y repite el procedimiento para hacer más hojas.

Una vez formadas, coloca un atabla sobre las capas de papel y pon encima objetos pesados para ejercer presión. Esto ayudará a retirar buena parte del agua y a compactar las fibras. Tras unos minutos, lleva cada hoja a una superficie lisa y despega cuidadosamente la tela.

Finalmente, deja el papel en un lugar ventilado, preferiblemente donde reciba sol directo. El tiempo de secado dependerá de las condiciones ambientales: puede tomar alrededor de cuatro o cinco horas o prolongarse hasta dos días si hay humedad. Cuando esté completamente seco, podrás utilizarlo para diferentes manualidades, envolturas o proyectos artísticos.