Poner un trozo de carbón en el refrigerador: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

En varias casas el uso de un trozo de carbón es común verlo en varios hogares debido a que este producto está relacionado con aportar grandes beneficios como la eliminación de olores, especialmente cuando se guardan alimentos con aromas fuertes o alguna comida que comienza a descomponerse, aunque muchos creen que este uso es solo un mito existen explicaciones relacionadas con las propiedades de este material.

¿Para qué sirve poner carbón en el refrigerador?

De acuerdo con varias versiones el principal objetivo es ayudar a disminuir los malos olores ya que el carbón activado tiene una estructura muy porosa que permite retener diferentes compuestos presentes en el aire incluidos algunos responsables de los olores desagradables.

Según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) señala que el carbón activado está entre las opciones que pueden utilizarse cuando persisten los malos olores en un refrigerador, congelador o frigobar.

También Texas A&M AgriLife Extension recomienda utilizar carbón activado cuando, después de limpiar el electrodoméstico, todavía permanece un olor provocado por alimentos que se echaron a perder ya que el carbón es más adecuado para absorber olores que el carbón utilizado para cocinar.

¿Quiénes recomiendan este truco y cómo utilizarlo?

Además de las recomendaciones señaladas por las instituciones de seguridad alimentaria o como las antes mencionadas varios fabricantes de este electrodoméstico recomiendan al carbón activado para ser utilizado para absorber los olores.

Para hacerlo de manera sencilla, se puede colocar carbón activado en un recipiente abierto dentro del refrigerador, evitando que entre en contacto directo con los alimentos. Algunas recomendaciones también mencionan utilizar carbón vegetal limpio y triturado, siempre que no contenga líquido para encendedores.

Sin embargo, cabe destacar que el carbón no reemplaza una limpieza profunda y solo funciona como un apoyo para controlar olores persistentes como el que despendre el pescado, carnes crudas o lacteos descompuestos, pero no debe utilizarse como una solución para ocultar un problema de higiene.