Kunno revela que intentó quitarse la vida y muestra su lado más vulnerable en La Granja VIP

El paso de Kunno en La Granja VIP le ha servido para reflexionar y perder el miedo a mostrarse vulnerable. Y aunque se quedó con las ganas de participar en la dinámica de las mariposas, no quiso guardarse el sentimiento y le contó a Ivonne Montero algunos de los momentos más difíciles a los que ha tenido que enfrentarse, incluyendo los deseos de morir que lo atormentaron en el pasado.

"He tenido múltiples metamorfosis. A mis 26 años, puedo decir que he pasado por abusos sexuales, abusos físicos en mis relaciones, por adicciones a sustancias, por perdición en la fiesta. He pasado también por sentir envidia a otras personas y que eso me provoque autolesionarme, los problemas alimenticios", contó el Granjero mientras Mónica y Kevyn "Bicolor" también escuchaban atentos su historia.

Kunno contó todos los problemas emocionales que ha tenido|ESPECIAL

¿Qué le pasó a Kunno? El influencer se sincera en La Granja VIP y cuenta por qué trató de quitarse la vida

Para Kunno, han sido varios los episodios que lo marcaron y que influyeron directamente en su estado emocional, pues considera que sus procesos nunca han sido lineales y que las peores etapas han sido cuando tiene la sensación de que carga con muchas cosas que le parece imposible asimilar. Por lo que admitió que no ha sido solo una vez la que buscó la forma de partir de este mundo, sino que lo ha tratado de hacer en reiteradas ocasiones, pero sin éxito y esto de alguna manera le ha ayudado a reinventarse para bien.

"No ha sido lineal. En varias ocasiones intenté terminar con mi vida, por sentir que la carga es demasiada. El cúmulo de todo me ha hecho tirarme al piso, pero he renacido", dijo conmovido el polémico tiktoker, que lleva días lidiando con la preocupación de que el público de La Granja VIP no lo esté aceptando.

Kunno revela quién es la persona más importante en su vida

Pese a todos los momentos malos y experiencias dolorosas, Kunno siempre dice en La Granja VIP que se siente afortunado de contar con el apoyo de su mamá, quien es la persona más importante para él y representa todo lo bueno. Y es que además del cariño incondicional que se tienen, a él no se le olvida cómo buscó la forma de sacar a su familia adelante sin que nadie más los respaldara y hasta se enfrentó a críticas por no tener a un hombre a su lado.