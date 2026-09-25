Por qué los expertos en plantas recomiendan poner una Ficus Lyrata en tu recámara para dormir mejor

Tener plantas dentro de la recámara puede ser una forma sencilla de darle un toque más natural y agradable a este espacio de la casa. Entre las especies que pueden incorporarse se encuentra la Ficus Lyrata, también conocida como Ficus pandurata o planta lira, una planta de grandes hojas que además puede ayudar a retener parte del polvo que se encuentra suspendido en el ambiente. Más allá de su apariencia, colocar una Ficus Lyrata en el dormitorio puede contribuir a crear un entorno visualmente más tranquilo y conectado con la naturaleza. Sin embargo, es importante conocer sus cuidados para mantenerla saludable y evitar que sus propias hojas acumulen polvo, especialmente si se encuentra cerca de la cama.

Beneficios de tener una Ficus Lyrata en la recámara

Una de las principales características de esta planta son sus grandes hojas, cuya superficie puede retener partículas de polvo presentes en el ambiente. Por esta razón, algunos especialistas en plantas recomiendan colocarla en espacios como la recámara, siempre acompañada de una limpieza frecuente de sus hojas. Además de esta función, de acuerdo con El Mueble, el color verde y la presencia de una planta dentro del dormitorio pueden aportar una sensación visual de calma. Aunque esto no significa que la Ficus Lyrata por sí sola garantice dormir mejor, tener un espacio agradable y ordenado puede formar parte de un ambiente más cómodo para descansar.



Retención de polvo. Sus hojas grandes pueden funcionar como una superficie en la que se quedan adheridas partículas de polvo presentes en el aire. Por ello, es importante limpiarlas con regularidad para retirar la suciedad acumulada y mantenerlas en buenas condiciones. Un ambiente más agradable. Al ayudar a retener parte del polvo ambiental y aportar vegetación al espacio, la Ficus Lyrata puede formar parte de una recámara que se sienta más fresca y natural. No obstante, no debe considerarse un sustituto de la ventilación o de la limpieza habitual del dormitorio.

Por qué los expertos en plantas recomiendan poner una Ficus Lyrata en tu recámara para dormir mejor|Canva Efecto visual y sensación de calma. El color verde y el aspecto frondoso de esta planta pueden hacer que la habitación tenga una apariencia más natural y relajante. Incorporar elementos de este tipo puede ayudar a crear un espacio que resulte agradable antes de ir a dormir.

Así debes cuidar una Ficus Lyrata dentro de la habitación

Si decides colocar una Ficus Lyrata en tu recámara, es importante prestar atención principalmente a la iluminación, el riego y la limpieza de sus hojas. Una planta saludable no solo lucirá mejor, sino que también evitará que el exceso de humedad o la acumulación de suciedad se conviertan en un problema.

