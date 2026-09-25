Azalia le NIEGA COMIDA a Carlos Trejo en La Granja VIP y lo expone por no respetar las reglas

La semana del Capataz de Mono Osuna ha provocado varios conflictos en La Granja VIP, sobre todo porque eligió a Azalia como su "mano derecha" y la encargada de porcionar la despensa. Y como era de esperarse, los problemas por la comida no tardaron en llegar y hasta provocaron un fuerte desacuerdo con Carlos Trejo, quien pidió algo especial para recuperarse de la infección con la que lleva días lidiando, pero no se lo permitieron.

Todo pasó mientras preparaban el desayuno, momento en el que el "cazafantasmas" y Pablo Montero dijeron que no querían hot cakes, pues preferían comerse el huevo hecho de otra forma. En un principio, Mónica Escobedo accedió, pero en cuanto "La Negra" escuchó, salió a rechazar esta sugerencia y hasta terminó acusándolos con el Capataz.

"Pablo pidió huevos con tortillas y le dije que no. Ahora, ese señor (Carlos Trejo) quiere huevos y ayer tragó hot dogs. Dice que es porque el médico se lo prescribió, pero nada más te digo para que todos estemos en lo mismo. O sea, fue lo que le dijo el médico pero ayer cenó los hot dogs, no mam*s", gritó molesta Azalia mientras reprochaba que el Granjero no respetara la regla de todos comer lo mismo.

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Mono Osuna respalda a Azalia en La Granja VIP y le da la razón en el pleito con Carlos Trejo

Luego de escuchar a su amiga, el Mono Osuna coincidió con Azalia y le dijo que estuvo bien que no prepararan desayunos especiales para nadie. En ese momento, también aprovechó para cuestionar a Carlos Trejo por decir que son instrucciones por salud, pero que no les puso ningún pero la noche anterior que cenaron hot dogs.

Al respecto, el "cazafantasmas" aseguró que no lo tenía en mente hasta que volvió a ir a revisión y el doctor lo regañó, reiterándole que parte del tratamiento es que no coma tan pesado. Sin embargo, para el Capataz de La Granja VIP estos argumentos no fueron suficientes y le repitió que debía adaptarse a las instrucciones que puso cuando inició su mandato, aunque sí le dio chance de comerse una manzana.