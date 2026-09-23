Poner sal en el inodoro: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

Limpiar el baño - especialmente el área del inodoro - puede ser una tarea complicada y verdaderamente laboriosa. En ocasiones, por más que te esfuerces en limpiar el váter, los malos olores y la suciedad persiste debido a los sedimentos de minerales adheridos a la porcelana. Afortunadamente, existe un método súper sencillo y eficaz para asear y neutralizar los malos olores en la taza de baño… ¡Solo necesitas un poco de sal! A continuación, te explicamos cómo limpiar tu inodoro con este simple ingrediente.

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¿Para qué sirve poner sal en el inodoro?

La sal de grano - o sal gruesa - es una de las mejores alternativas de limpieza en el hogar. Gracias a sus propiedades, funciona como un excelente desinfectante y neutralizador de malos olores. Además, su presencia dificulta la proliferación de bacterias en forma natural, ya que crea un ambiente “osmótico” que extrae agua de las células de microorganismos, lo que obstaculiza su supervivencia.

Bajo esta línea, este ingrediente es perfecto para asear el inodoro del baño, ya que ayuda a remover los residuos y sedimentos minerales que se quedan adheridos a la porcelana de la taza, además de funcionar como un desodorante natural para neutralizar los olores de la habitación.

¿Cómo aplicar el método de la sal en el inodoro? Esto dicen los expertos

De acuerdo con expertos en limpieza, como Ainhoa Seijas Velasco, solo necesitas mezclar un poco de sal gruesa con bicarbonato de sodio para obtener este limpiador casero. Si quieres que tenga un toque extra de aroma, puedes agregar unas gotas del aceite esencial de tu preferencia. Una vez que tengas la mezcla, viértela en el inodoro, tanto en la taza como en la caja. Se recomienda hacer esto antes de dormir, para que el producto actúe toda la noche. A la mañana siguiente, solo baja la cadena del baño un par de veces y listo. Tendrás un váter impecable.

Cómo limpiar con sal el baño | Crédito: Canva

Si bien este tip de limpieza en a nivel higiénico, expertos en reprogramación, como Víctor Brossah, también recomiendan este método para limpiar las malas vibras, así como alejar las envidias y las energías negativas. Recordemos que en el Feng Shui la sal cuenta con diversos beneficios energéticos, como la purificación y la armonía del espacio.