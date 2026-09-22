Poner canela en los zapatos: para qué sirve y quiénes lo recomiendan
En el mundo del esoterismo, la canela se relaciona con la abundancia, dinero y protección. Por ello, hay quienes suelen ponerla dentro de sus zapatos, como un ritual de prosperidad.
La canela es uno de los productos más comunes en la despensa de una familia mexicana. Y no es para menos. Se trata de una de las especias más versátiles para la cocina. Pero, ¿sabías que este sencillo ingrediente también podría atraer abundancia, dinero y protección a tu hogar? En el mundo del esoterismo se recomienda poner una pizca en polvo dentro del zapato para alejar las malas energías y elevar la vibración. Aquí te explicamos cómo hacerlo.
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¿Para qué sirve poner canela en los zapatos?
Si lo que buscas es atraer abundancia, dinero, protección e, incluso, amor a tu vida, el ritual de la canela en el zapato puede servir para ello. En el esoterismo, la canela se asocia como uno de los elementos más poderosos para limpiar las energías negativas y abrir los caminos hacia el dinero y la fortuna. También es ideal para avivar las pasiones y proteger el hogar.
¿Cómo se hace el ritual de la canela en los zapatos?
Lo único que tienes que hacer es colocar una pizca de canela en polvo dentro de tu zapato. Se recomienda hacerlo en el pie izquierdo. Una vez que te pongas tu calzado, tienes que dar tres golpecitos al suelo mientras repites afirmaciones de prosperidad, como “acepto la abundancia ilimitada en mi vida” o “el universo siempre cuida de mí y de mi bienestar”; lo que sea que resuene contigo en ese momento y te ayude a entrenar tu mente para atraer lo que deseas. Aquí te compartimos algunas frases que pueden funcionar:
- Soy un imán para la prosperidad. El dinero y las oportunidades fluyen hacia mí de manera fácil, abundante y constante
- Mi relación con el dinero es sana y positiva. Cuanto más disfruto y comparto mi riqueza, mayor es mi capacidad para generarla
- Mi hogar y mi mente están protegidos. Solo permito el acceso de energías, pensamientos y personas que aporten paz, armonía y bien a mi entorno.
- Soy merecedor de un amor puro y sincero. Atraigo relaciones sanas, recíprocas y respetuosas
- El universo siempre conspira a mi favor. Todo lo bueno y próspero se alinea para mi beneficio
Puedes repetir estas o utilizar cualquier afirmación positiva que tenga un significado para ti. En estas prácticas, lo importante es la intención.