3 ejercicios de journaling para procesar la frustración tras un día difícil

Al cerrar una jornada laboral o personal caótica, el cuerpo humano no se apaga de forma automática al cruzar la puerta de la casa. Por ello, el journaling trae la solución para resolver el estrés, los conflictos no resueltos y la frustración acumulada.

A nivel cerebral, la amígdala permanece encendida y sobreactivada, enviando señales continuas que elevan los niveles de cortisol y adrenalina en el torrente sanguíneo.

Esta tensión neuroquímica se manifiesta físicamente a través de rigidez en los hombros, taquicardia sutil, un estómago inflamado e insomnio de conciliación.

Los 3 ejercicios de journaling que te ayudarán a procesar la frustración

El vaciado cerebral absoluto o Brain Dump

Toma tu libreta, pon un temporizador en tu teléfono por 3 minutos completos y comienza a escribir de manera ininterrumpida todo lo que pase por tu cabeza, sin filtros, sin cuidad la ortografía, la redacción o la caligrafía.

Escribe tu enojo, tus groserías, tus quejas del jefe, tus miedos o tus pendientes. Si te quedas sin ideas, escribe "no sé que poner" hasta que surha el siguiente pensamiento y detente al terminar los 3 minutos.

Estos son los ejercicios de journaling que te ayudarán a eliminar el estrés|Pexels: RDNE Stock project

La técnica del "Círculo de Control" de los estoicos

Dibuja un círculo grande en medio de la página de tu diario. Dentro del círculo, escribe únicamente las cosas del día de hoy que sí estaban bajo tu control directo (tu respuesta ante el problema, tus palabras, tus límites, tus acciones, tu respiración).

Fuera del círculo, anota todo lo que ocurrió hoy que escapaba por completo a tu control (el retraso del transporte, la mala educación de otra persona, el error técnico o el clima):

Estos son los ejercicios de journaling que te ayudan a procesar la frustración|Pexels: Tima Miroshnichenko

El guion de la "perspectiva de los 5 años"

Describe el conflicto principal que te causó frustración el día de hoy, pero redacta la respuesta respondiendo por escrito a estas tres preguntas temporales específicas de forma analítica.

Por ejemplo, si el problema importará o afectará en los siguientes 5 días, 5 mesos y 5 años, en muchos casos, a largo plazo no existen consecuencias negativas en la vida de las personas.

