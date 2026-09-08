Cómo hacer papel picado para adornar en las Fiestas Patrias de septiembre con materiales fáciles de conseguir

Estamos en los primeros días de Septiembre y con ello llegó el tiempo de sacar los adornos tricolores para celebrar las Fiestas Patrias. Si quieres darle un toque más tradicional y personalizado a tu hogar, hacer papel picado en casa es una alternativa sencilla, económica y divertida que no requiere materiales especiales ni grandes habilidades para las manualidades.

Hacer papel picado en casa es una manera económica de preparar la decoración de septiembre y, al mismo tiempo, incorporar un elemento tradicional de las celebraciones mexicanas. Lo mejor es que puedes experimentar con diferentes formas, tamaños y colores hasta crear una decoración completamente personalizada para dar el Grito de Independencia en casa

¿Qué materiales necesitas para hacer papel picado?

Para hacer tu propio papel picado solo necesitas materiales que probablemente ya tengas en casa o que puedes conseguir fácilmente en una papelería.



Papel china de colores patrios: verde, blanco y rojo

Tijeras

lápiz

Regla

Hilo, estambre, listón o cordón delgado

Pegamento, cinta adhesiva o grapas

Paso a paso para hacer papel picado para las fiestas patrias

1.- Dobla el papel china

Coloca una hoja de papel china sobre una superficie plana y dóblala varias veces, procurando que los bordes queden alineados, al hacer varias capas podrás crear varios recortes al mismo tiempo.

2.- Marca los diseños

Con un lápiz dibuja figuras sencillas en los bordes y en las partes que quieras recortar, puedes hacer triángulos, círculos, corazones, estrellas, flores, letras pequeñas y figuras relacionadas con México. Incluso puedes imprimir diseños que se encuentran en internet.

3.- Hora de recortar

Utiliza las tijeras para cortar las figuras que dibujaste en las hojas dobladas. Ten cuidado de no cortar completamente los dobleces exteriores, ya que estos ayudarán a mantener unido el papel.

4.- Desdobla el papel

Cuando termines de realizar los cortes con las tijeras, abre cuidadosamente las capas.

5.- Repite el proceso

Una vez que tengas listo tu primer papel ya con el diseño, realiza otras piezas con el papel de color diferente, ejemplo si iniciaste con la hoja verde, realiza el mismo proceso con los colores, blanco y rojo. Finalmente puedes unir todas las cadenas con el hilo, listón, cinta adhesiva o puedes engraparlas.