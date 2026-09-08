Qué hacer con el foamy moldeable: 5 ideas para aprovechar el material de manualidades para que no se desperdicie

El foamy moldeable se ha convertido en un gran material de manualidades, ya que es fácil de manejar y tiene un bajo costo, permitiendo que puedas hacer todo tipo de creaciones en cuestión de minutos.

Es posible que después de usarlo, ya no sepas qué hacer con él, algo problemático cuando te sobró mucho material. Para que no se desperdicie, te daremos 5 ideas que puedes aprovechar.

5 ideas para aprovechar el foamy moldeable al máximo

Si quieres guardar el material de manualidades, debes guardarlo en una bola plástica hermética o en recipientes cerrados. Recuerda que al hacer las figuras de foamy moldeable, debes esperar alrededor de 24 horas para lograr un secado completo, para despues proteger la creación con un sellador. Usa el artículo para crear las siguientes ideas:

Llavero

Para cuando te quedó poco material de manualidades, puedes aprovecharlo para crear un pequeño llavero, una alternativa rápida, además de contar con muchas opciones creativas a tu disposición. No olvides dejarle un pequeño orificio para colocarle una argolla y llevarlo a todos lados.

Marco de espejo

Si ya te aburriste de que tu espejo siempre tenga el aspecto aburrido, puedes crear un marco, creando todo tipo de elementos, ya sea de pequeñas flores, de tus animales favoritos o de elementos mexicanos. Pon a volar tu imaginación al usar el foamy moldeable.

Anillos

Puedes hacer anillos con mucha textura, solamente no olvides hacerlo de tu tamaño, puedes mezclar varios colores o crear el pequeño rostro de un animal, una gran alternativa para obtener un look tierno en tus manos.

Imán para tu refrigerador

Puedes crear todo tipo de figuras, ya sea que hagas algunos alimentos, pequeños floreros y marcos para fotografías, solamente no olvides colocar en la parte trasera un imán para que se pueda sostener en la superficie metálica por más tiempo.

Solo para decorar

Si solamente quieres pasar el tiempo y que no se desperdicie el material, puedes hacer una pequeña figura para decorar tu escritorio o tocador. Una de las ideas más sencillas, ya sea que hagas un pequeño ratón, una rana o una hamburguesa pequeña, no olvides hacer una superficie plana para que se mantenga en donde lo quieras colocar.