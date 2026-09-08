7 ideas de uñas vaqueras cortas para una fan de La Granja VIP Segunda Temporada; son elegantes y aesthetic

Ya comenzó La Granja VIP Segunda Temporada y la fiebre vaquera está contagiándonos a todas; tanto para vestir como en accesorios, es una estética que no pasa de moda y sumamente versátil. Si ya estás en el mood, a continuación te compartimos algunas ideas de uñas vaqueras cortas que te van a encantar.

Los siguientes diseños tienen la temática cowboy que esperas, pero de una manera sutil y elegante; en algunos casos, incluso es muy combinable con tus outfits de la oficina.

7 ideas de uñas vaqueras cortas, si eres fan de La Granja VIP Segunda Temporada

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1. Con toques boho

Iniciamos el listado con un diseño bastante ecléctico para tus uñas, pues tiene toques vaqueros pero también un patrón carey y acentos en tono turquesa; este último también remite a la estética boho.

2. Con botas y herraduras

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Hay elementos muy comunes en la estética de las uñas vaqueras cortas, como los tonos café, los toques dorados y el print de manchitas. Aquí reunimos también algunos dibujos de botas y herraduras.

3. Con estampado de vaquitas

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Nos encantó la combinación que se crea en este diseño, entre el tono café y la presencia muy delimitada del estampado de vaquita. Mención especial para los dibujos de corazones iluminados.

4. Uñas vaqueras cortas, con puntas francesas

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Aquí, el estilo vaquero es mucho más sutil: tenemos puntas francesas en color café, con pequeños dibujos en dorado, principalmente de botas y herraduras.

5. Con fondo verde

Este diseño es fuera de lo común en la estética vaquera por el tono verde con efecto traslúcido que se usó como base. De nuevo, tenemos dibujos en dorado: herraduras, tachuelas y la silueta de un caballo.

6. Con foil dorado

El estampado de vaquita es muy divertido, pero también puede tener un estilo muy sofisticado si lo aplicas de manera estratégica. Aquí tiene un toque más lujoso, con pequeños acentos de foil dorado.

7. Uñas en 3 colores

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Una vez más, tenemos la combinación entre los tonos café y el cow print, pero de una manera un poquito más sutil que en otros diseños. Sigues teniendo el toque divertido, pero al mínimo.