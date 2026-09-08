3 ideas de fundas tejidas a crochet para garrafones de agua hechas con sobrantes de estambre

No importa dónde coloques el garrafón de agua en la casa, este siempre logra verse mal. No te preocupes, tenemos una solución para ti. Aprovechando esos sobrantes de estambre que tienes por ahí, puedes hacer una bonita funda para garrafón de agua. Lo único que necesitas es tu habilidad para tejer crochet, hacer algunos puntos básicos y crear diseños que ayuden a ocultarlo dando un toque más estético a tu cocina a la par que lo proteges del polvo y suciedad.

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¿Cómo hacer una funda a crochet con sobrantes de estambre?

Recuerda que lo más importante es dejar volar tu imaginación, por lo que no necesariamente necesitas un solo color para este proyecto. Es muy importante que antes de comenzar, midas la circunferencia y la altura del garrafón que quieres cubrir. Así podrás calcular un aproximado de cuántas vueltas necesitas para evitar que quede mal.

¿Qué diseños puedes hacer con restos de estambre?

Aquí te dejamos algunas ideas que puedes aplicar este fin de semana:

1. Funda de rayas multicolor

Si quieres aprovechar varios sobrantes que tienes por ahí puede combinar los tonos en franjas y conseguir resultados únicos, llamativos y muy intensos para una pieza alegre y llamativa.

2. Funda con granny squares

Si lo que tienes son muchos pedacitos de estambres de diferentes colores, puedes hacer los clásicos cuadritos de crochet. Puedes tejer varios cuadrados pequeños y unirlos hasta formar la funda de tu garrafón.

|Pinterest Sebahat Kutlu

3. Funda con flores de crochet:

Otra bonita opción es crear una base de un solo color. Cuando la termines, con los sobrantes de estambre crea pequeñas florecitas y tapízala con ellas para que rodeen el garrafón. Puedes agregar detalles como pétalos u hojas.