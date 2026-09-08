3 diseños de piñatas caseras de Abejita Chiquitita; ideales para los cumpleaños de los niños

En toda fiesta infantil, lo que no puede faltar en absoluto es la piñata, la cual suele estar personalizada con alguna temática de decoración especial elegida por los niños y que al momento de romperla, es uno de los momentos más esperados por todos. No sólo se pueden conseguir en tiendas especializadas en estos objetos, sino que la mejor opción es hacerlas en casa con tan pocos elementos. En esta ocasión, te dejamos tres diseños de piñatas inspiradas en la Abejita Chiquitita, personaje del Payaso Plim Plim.

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Las piñatas tienen una antigua tradición que con el paso de los años fue relacionándose con fiestas de cumpleaños, y es uno de los momentos más esperados por muchos niños ya que se romperán con un palo adornado y caerán todo tipo de sorpresas, como juguetes y dulces. Están elaboradas principalmente con barro o con materiales como cartón, papeles, y es una buena idea hacerlas en casa.

Qué necesitas para las piñatas de Abejita Chiquitita

Por otro lado, no es necesario ser un especialista en manualidades para crear una buena piñata¸ ya que no se necesitan de tantos elementos y debemos basarnos en el personaje elegido por los más pequeños. Una de las temáticas elegidas por los pequeños es el Payaso Plim Plim, y entre ellas hay que mencionar la ‘Abejita Chiquitita’, una canción infantil de esta serie.

3 diseños de piñatas de Abejita Chiquitita

Como la ‘Abejita Chiquitita’ se ha convertido en uno de los personajes más queridos por los más pequeños, ya que transmite ternura, es que hay varias maneras de decorar un cumpleaños infantil y si hay algo que no puede faltar es la piñata. Por eso, te compartiremos tres diseños que son fáciles de hacer y ahorrarás dinero.

3 diseños de piñatas

Piñata en forma de número con la imagen de Abeja Chiquitita

Piñata con la silueta de Abejita Chiquitita con una canastita

Piñata con la silueta de la Abejita en un frasco de miel