Ni por seguridad ni por ahorro de energía... esta es la razón por la que el vidrio trasero de los autos no baja completamente

Aunque hayas viajado una sola vez en un carro, probablemente te percataste (aunque posiblemente no le pusiste atención) que el vidrio trasero no baja completamente. A diferencia de las ventanas del conductor y su respectivo copiloto, en la parte de atrás la cubierta de vidrio no desaparece por completo. Esta es la razón por la que esto sucede así.

¡Las tribus de Survivor México La Reliquia en Llamas ya están planeando estrategias y una traición se acerca!

¿Por qué el vidrio trasero del carro no baja por completo?

De manera inmediata se podrían pensar en varias respuestas. La primera es que sirve como seguridad al entender que regularmente los pequeños van en esa zona o en su defecto que es por un tema de ahorro de energía. Sin embargo la situación es puramente técnica, pues el vidrio trasero se enfrenta a una estructura distinta a la parte del frente.

Mientras que en la parte de adelante se encuentran con un espacio rectangular y alto, donde precisamente se esconde por completo la ventana… en la parte de atrás es otro mecanismo. En la parte inferior de las puertas traseras se ubica la curva del arco de la rueda. Por ello, el vidrio solamente puede descender hasta el punto donde choca con el arco.

Incluso en los modelos más recientes de automóviles, es común encontrar diseños de neumáticos más grandes, situación que reduce el margen de maniobra. Tomar en cuenta eso es vital, pues es de esa manera que el mecanismo del vidrio trasero requiere funcionar, pues el vidrio no es lo único que se encuentra en esa zona de la puerta de atrás.

#seguridad #tips #autos #cars ♬ sonido original - FAST ELEMENT @fastelement ¿POR QUÉ NO BAJA? 👀 • La pregunta del millon es esta. ¿Por qué el vidrio de atrás de muchos carros no baja completo? El elemento nos explica que no es por un tema de seguridad como muchos ELEMENTS piensan sino que es puramente por un tema de diseño e ingeniería 😉 • Si no lo sabías, ya lo sabes con #fastelement

¿Hay más cosas donde se esconde el vidrio trasero?

La respuesta inmediata es sí, pues el cristal también está acompañado de las cerraduras y barras de refuerzo para los impactos laterales, el cableado, altavoces, mecanismo de elevación y un motor del sistema eléctrico. Con eso en mente, sería un real problema para los ingenieros y diseñadores el encontrar espacio para todo y acomodar de manera ideal los elementos para que el automóvil funcione correctamente en cuanto a las necesidades técnico-tecnológicas.