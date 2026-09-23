Abrir la bolsa de croquetas y descubrir un pequeño escarabajo o gusanos entre la comida de tu perro puede provocar más que un simple susto. Aunque muchas veces estos insectos están relacionados con problemas de almacenamiento, su presencia es una señal para revisar de inmediato el alimento y la forma en que se conserva.

Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) identificaron cuatro especies asociadas con alimento para perros vendido a granel en Culiacán: Necrobia rufipes, Plodia interpunctella, Oryzaephilus surinamensis y Tribolium castaneum. Entre ellas hay escarabajos y una especie de polilla cuyas larvas pueden aparecer en productos almacenados.

¿Cómo detectar las croquetas contaminadas y por qué aparecen?

Uno de los puntos más importantes para detectar un alimento contaminado es revisar el producto perfectamente segundos después de abrir el bulto, ahí notarás si está limpio o logras detectar insectos vivos o muertos, gusanos o pequeñas larvas entre las croquetas. También es importante prestar atención a telarañas o hilos de seda, agujeros en el empaque, cambios extraños en el olor o la apariencia del alimento.

De acuerdo con la investigación de la UAS, estas plagas pueden estar relacionadas con el proceso de producción, pero también pueden llegar al alimento durante su almacenamiento o comercialización. El riesgo aumenta cuando las croquetas permanecen durante mucho tiempo en costales abiertos, especialmente en condiciones de calor y humedad.

Para evitar que tu mascota se enferme por ingerir alimento contaminado por larvas o insectos a continuación te presentamos algunos pasos para actuar si encuentras gusanos o escarabajos en el costal de croquetas.

4 pasos para eliminar los gusanos y escarabajos en la comida de tu perro y evitar riesgos

1.- Suspende el alimento: Si encuentras insectos o larvas, evita seguir dándole esas croquetas a tu perro. No intentes simplemente retirar los insectos y conservar el resto.

2.- Aísla el producto: Cierra la bolsa y mantenla alejada de otros alimentos. Si es posible, conserva el empaque y los datos del producto para contactar al fabricante y reportar el problema.

3.- Limpia el lugar: Revisa el recipiente donde guardas las croquetas, así como el piso, esquinas y zonas cercanas. Retira cualquier resto de alimento y limpia cuidadosamente.

4.- Cambia la forma de almacenarlas: Con alimento nuevo, procura mantener las croquetas en un sitio fresco, seco y alejado de la luz directa. El recipiente debe permanecer limpio, seco y perfectamente cerrado.