Manelyk asegura que no quiere un novio pero necesita acción en La Granja VIP

¿Será que las madrugadas frías y duras jornadas de trabajo con los animales, el encierro prolongado en La Granja VIP comienza a pasar factura en el plano afectivo? En una charla casual, Manelyk González y Kunno abrieron su corazón frente a las cámaras para compartir entre risas lo mucho que echan de menos el afecto, la complicidad y el calor humano en su día a día.

Todo comenzó mientras ambos se preparaban frente al espejo para estar presentables. Fiel a su estilo desenfadado, Mane aclaró de inmediato que no está interesada en formalizar una relación sentimental ni en salir del programa con un compromiso, pero admitió que la falta de afecto romántico se siente.

En medio del intercambio de bromas, la dupla comenzó a cuestionarse por qué varios de sus compañeros decidieron ingresar al reality show teniendo pareja afuera, privándola de jugar en el terreno del coqueteo.

Manelyk fue más allá y dejó clara su necesidad de tener un incentivo diario para sobrellevar la competencia: "Necesito una motivación. Tengo mucho amor para dar, de verdad. Tengo más amor que dar que el que le doy a las vacas... me están desperdiciando aquí adentro", dijo provocando la risa de su compañero.

Kunno quiere tener con quien acurrucarse en La Granja VIP Kunno no se quedó atrás y respaldó las palabras de la influencer, confesando que la soledad resulta agotadora tras largas horas de faena. Ambos coincidieron en la falta que hace tener a alguien al lado para acurrucarse al final del día. "A mí me da energía abrazarme con alguien", reconoció Kunno, añadiendo que el contacto humano recarga ánimos en momentos de tensión.

¿Cómo ver en vivo La Granja VIP?

Puedes seguir de forma ininterrumpida las 24 horas del día a través de Disney+. Asimismo, el resumen estelar con lo mejor de cada jornada se transmite de lunes a viernes a las 8:30 pm de lunes a viernes y los domingos a las 8:00 pm por Azteca UNO.

