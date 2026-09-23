Las canas suelen aparecer por el paso del tiempo o por factores genéticos, hoy te presentamos cómo eliminarlas con diferentes recetas de tónicos naturales que puedes preparar en tu hogar.

Aunque recurrir a los tintes comerciales parece la solución más rápida, la exposición constante a componentes como el amoníaco o los parabenos termina por debilitar la fibra capilar.

Afortunadamente, la alternativa para matizar los hilos blancos de forma respetuosa y progresica no se encuentra en el salón de belleza, sino en la alacena de tu hogar.

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5 tónicos naturales de tu cocina para ocultar las canas sin químicos

Tónico de romero y salvia

Esta poderosa combinación de hierbas es el remedio definitivo para las cabelleras scuras o castañas. El romero estimula la circulación del cuero cabelludo favoreciendo el crecimiento, mientras que la salvia posee propiedades pigmentantes naturales que oscurecen las canas de manera paulatina con cada aplicación.

Infusión concentrada de café negro

El café es un tinte orgánico exprés sumamente efectivo gracias a sus potentes pigmentos oscuros. Aplicar café cargado y frío sobre el cabello ayuda a teñir temporalmente las hebras blanquecinas, aportando una dosis de antioxidantes que potencias el brillo y la suavidad.

Las mejores formas de tapar las canas de manera natural|Pexels: https://kaboompics.com/

Enjuague de té negro

Ideal para unificar tonos oscuros, el té negro destaca por su alta cocetración de taninos. Estos compuestos orgánicos se adhieren a la cutícula capilar con facilidad, permitiendo oscurecer los cabellos grises de forma progresiva y eliminando el aspecto opaco tan característico de la melena madura.

Agua de cáscara de papa

El almidón presente en los residuos de la papa actúa como un colorante natural sumamente suave y efectivo. Al hervir las cáscaras concentras sus propiedades, generando un enjuague transparente que va depositando pigmento sutil sobre la cana en cada lavado.

Así puedes ocultar las canas con tónicos de ingredientes naturales|Pexels: https://kaboompics.com/

Tónico de manzanilla y cúrcuma

Si buscas destellos dorados, este tónico es tu mejor aliado. La manzanilla aclara suavemente mientras que la cúrcuma aporta reflejos cálidos y dorados, logrando camuflar las canas integrándolas como si fueran luces o reflejos naturales creados por el sol.

