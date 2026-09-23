5 tónicos naturales de tu cocina para ocultar las canas sin químicos
Descubre los 5 tónicos naturales que puedes preparar hoy mismo en tu cocina para decirle adiós a las canas y recuperar el color, la fuerza y el brillo
Las canas suelen aparecer por el paso del tiempo o por factores genéticos, hoy te presentamos cómo eliminarlas con diferentes recetas de tónicos naturales que puedes preparar en tu hogar.
Aunque recurrir a los tintes comerciales parece la solución más rápida, la exposición constante a componentes como el amoníaco o los parabenos termina por debilitar la fibra capilar.
Afortunadamente, la alternativa para matizar los hilos blancos de forma respetuosa y progresica no se encuentra en el salón de belleza, sino en la alacena de tu hogar.
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5 tónicos naturales de tu cocina para ocultar las canas sin químicos
- Tónico de romero y salvia
Esta poderosa combinación de hierbas es el remedio definitivo para las cabelleras scuras o castañas. El romero estimula la circulación del cuero cabelludo favoreciendo el crecimiento, mientras que la salvia posee propiedades pigmentantes naturales que oscurecen las canas de manera paulatina con cada aplicación.
- Infusión concentrada de café negro
El café es un tinte orgánico exprés sumamente efectivo gracias a sus potentes pigmentos oscuros. Aplicar café cargado y frío sobre el cabello ayuda a teñir temporalmente las hebras blanquecinas, aportando una dosis de antioxidantes que potencias el brillo y la suavidad.
- Enjuague de té negro
Ideal para unificar tonos oscuros, el té negro destaca por su alta cocetración de taninos. Estos compuestos orgánicos se adhieren a la cutícula capilar con facilidad, permitiendo oscurecer los cabellos grises de forma progresiva y eliminando el aspecto opaco tan característico de la melena madura.
- Agua de cáscara de papa
El almidón presente en los residuos de la papa actúa como un colorante natural sumamente suave y efectivo. Al hervir las cáscaras concentras sus propiedades, generando un enjuague transparente que va depositando pigmento sutil sobre la cana en cada lavado.
- Tónico de manzanilla y cúrcuma
Si buscas destellos dorados, este tónico es tu mejor aliado. La manzanilla aclara suavemente mientras que la cúrcuma aporta reflejos cálidos y dorados, logrando camuflar las canas integrándolas como si fueran luces o reflejos naturales creados por el sol.