Poner canela y café en el shampoo: para qué sirve y por qué se recomienda

Todos comenzamos la tarde con una taza de canela y café, una bebida que nos puede proporcionar la energía que necesitamos para la jornada, evitando tener esa sensación de cansancio. Por si fuera poco, su aplicación en el shampoo tiene importantes efectos en la melena.

Para que tengas todos los tips, te detallaremos por qué se recomienda y la forma correcta en que puedes aplicar la preparación. Toma nota de todos los consejos.

¿Por qué aplicar canela y café en el shampoo?

El uso de la canela y café en el shampoo se destaca por ser una gran alternativa, ya que se trata de un hack de belleza que favorece la circulación en el cuero cabelludo, permitiendo un mayor crecimiento de la melena.

Además de darle brillo a la melena, reduce su caída y le da un aspecto de mayor fuerza, una gran alternativa para quienes suelen tener una cabellera delgada. Razones suficientes por las que se recomienda su aplicación, también le deja un buen aroma.

¿Cómo hacer un shampo de canela y café?

Para hacer la receta de shampoo con canela y café es muy sencillo, ya que puedes aplicar lo que fácilmente tienes en casa, solamente realiza los siguientes pasos:



En un cuenco mezclamos 3/4 taza de tu shampoo, 5 cucharadas de café soluble y 3 cucharadas de canela en polvo. Mezclamos hasta que no queden grumos. En una botella colocamos la mezcla con ayuda de un embudo para evitar desperdicios. No lo uses al instante, mejor dejamos reposar la mezcla durante 24 horas. Aplica el producto dos veces por semana, al tener la melena húmeda con el shampoo, esperamos unos minutos antes de enjuagar para activar su efecto.

Antes de aplicarlo, se recomienda colocar un poco de la mezcla detrás de tu cuello o en el antebrazo, espera unas 24 horas, con la finalidad de prevenir alguna reacción o irritación en la piel, si tienes antecedentes de tener piel sensible o problemas cutáneos, se recomienda consultar previamente con tu médico de confianza.