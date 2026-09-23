¿Qué pasará hoy en La Granja VIP? Kevyn ROMPIÓ LAS REGLAS y desafió al Capataz

Kevyn Bicolor sorprendió a todos al romper las reglas en La Granja VIP, luego de haber sido elegido como Peón por el Capataz, Mario "Mono" Osuna. Bicolor y algunos de sus compañeros pueden creer que se han salido con la suya, pero no es así, pues esta noche en La Gala de La Granja VIP, se enfrentarán el Capataz y el Peón rebelde.

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¿Qué hizo Kevyn para romper las reglas?

El Granjero tomó la decisión de desafiar el reglamento después de enterarse de que tendría que volver a dormir y trabajar como Peón. Por este motivo, se aprovechó de que los demás estaban dormidos para prepararse una torta utilizando ingredientes del refrigerador. Como seguro ya sabes, esto está más que prohibido.

¿Por qué Kevyn está molesto con el Capataz?

La molestia de Bicolor comenzó después de que Mono Osuna tomara la decisión de sustituir a Carlos Trejo como Peón debido a que este se sentía mal. El nuevo Capataz explicó que tomaba esta decisión para darle la oportunidad de demostrar que puede cumplir con sus responsabilidades, pero Kevyn lo interpretó como un nuevo señalamiento en su contra.

¿Qué pasará entre Kevyn y Mono Osuna hoy durante La Gala?

La Gala de este martes 22 de septiembre buscará poner frente a frente al Capataz y al Peón para hablar sobre las faltas cometidas. Esto puede ser algo malo para Kevyn, pues Mono no piensa dejarlo salir victorioso luego de que sus decisiones afectaran a todo el grupo.