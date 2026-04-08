¿Tienes un patio cerrado? 5 ideas para decorarlo
Este es un espacio ideal para disfrutar de las temperaturas cálidas y descansar.
Un patio cerrado es una gran opción para disfrutar del aire libre por lo que una buena decoración es importante para sentirte en confort. Es por esto que si quieres renovarlo tenemos las mejores ideas.
Su vida, sus decisiones | Programa del 7 de abril 2026 de Acércate a Rocío
Sin necesidad de gastar mucho dinero podrás hacer unas increíbles reformar que transformará tu espacio en un lugar cálido, funcional y con tu toque personal.
Las simples transformaciones van desde almohadones, alfombras, luces e incluso plantas que le darán a tus espacios un nuevo estilo y dar confort como calidez.
¿Cómo decorar un patio cerrado?
Suma textiles que abrigan
Los textiles juegan un papel fundamental para dar calidez a tu patio, utiliza almohadones, mantas y alfombras. Los materiales pueden ser lana, algodón grueso o un tejido tipo bouclé en tonos tierra, crudos o verdes.
Incorpora iluminación cálida
Otro de los cambios que puedes realizar es el de colocar una iluminación cálida. Acompáñate de guirnaldas, faroles o lámparas de pie con luz cálida que generan un clima más íntimo y acogedor.
Apuesta por plantas resistentes
Las plantas son ideales porque aportan vida a tus espacios. Puedes optar aquellas especies de bajo mantenimiento y buena adaptación a interiores o semiexteriores. Algunas recomendaciones son los helechos, potus o sansevierias.
Reutiliza muebles y suma capas
El reciclaje es una buena opción actualmente por lo que puedes hacerlo con tus muebles con pintura o nuevos tapizados. Sobre ellos coloca mantas o fundas para renovar el look.
Crea un rincón funcional
Por último, puedes hacer un espacio que te sea útil como un pequeño living, un sector de lectura o un comedor. Elige bien los elementos que vas a utilizar para que no debe quedar sobre cargado.
Estas son grandes ideas con las que puede transformar completamente tu patio cerrado. Debes ponerle tu toque personal para sentirte a gusto en este espacio.