4 patrones de amigurumi de Disney superfáciles para tejer este fin de semana

Si te estás adentrando en el mundo del crochet y te gustan las creaciones adorables y mágicas, esto es para ti. La mejor forma de seguir creando cosas increíbles mientras practicas es crear un mini amigurumi de personajes de Disney. Gracias a sus diseños sencillos y formas redondeadas, muchos de ellos pueden convertirse en amigurumis fáciles de elaborar, incluso si apenas estás comenzando.

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4 amigurumis de Disney perfectos para tejer el fin de semana

Si quieres aprovechar un ratito el fin de semana para seguir practicando y creando piezas especiales, estos cuatro personajes de Disney son ideales para ti. Destacan por requerir pocas piezas, ser fáciles y rápidos de ensamblar y ofrecer resultados increíbles que querrás lucir en todos lados.

1. Mickey Mouse

Un clásico que nunca falla y es muy fácil de adaptar. Lo genial de Mickey es que está formado por formas básicas y circulares en la cabeza, cuerpo y orejas. Esto facilita mucho el tejido. Solo requieres estambre negro, rojo, blanco y amarillo para recrearlo.

|Pinterest knotcoconut

2. Olaf

Olaf, uno de los protagonistas de Frozen es uno de los amigurumis más sencillos gracias a su cuerpo formado por esferas de diferentes tamaños y de un color uniforme.

Las ramitas de los brazos puedes tejerlas o hacerlas con limpiapipas o hilos para que el armado se te haga mucho más fácil.

|Pinterest Etsy

3. Dumbo

Este personaje parece mucho más complicado, pero es así. Las enormes orejas que le dan mucha personalidad al muñeco también crean la ilusión de que tu amigurumi es una creación de un verdadero profesional. Debes trabajar la mayor parte del cuerpo con puntos básicos y únicamente las orejas requieren un poco más de atención.

|Pinterest YarnHarvestCo

4. Marie

Si te gustan los personajes clásicos de Disney, Marie es una buena opción para practicar tu tejido. Su cuerpo compacto te permite terminar el tejido rápidamente. Es un patrón ideal para quienes desean practicar bordados sencillos en el rostro.