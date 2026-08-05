Ni en la puerta ni en la barra... este es el sitio donde debes colocar tu planta dentro de la cocina

El Feng Shui es una disciplina que sirve para entender las influencias energéticas en el entorno donde el ser humano se desenvuelve. Aunque tiene muchos matices y una gran profundidad, en general en espacios como el digital, se enfoca en el “acomodo de cosas” para el libre tránsito de las energías en sitios como el hogar. Por ello, se indica que tu planta debe colocarse en la esquina sureste dentro de la cocina para generar orden.

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¿Por qué debes colocar tu planta en la zona sureste de la cocina?

Como se indicó, al menos en el caso mexicano digital del entendimiento del Feng Shui y sus situaciones prácticas, es común encontrar recomendaciones para mover o incluso quitar utensilios de ciertas zonas de la casa. En este ejemplo, se indica que una planta en la cocina funciona como un correcto orden en la zona sur de la habitación.

Según algunos expertos en el tema, dicha zona (sudeste) tiene una relación íntima con la prosperidad económica. Esto provocaría un acomodo inteligente, tomando en cuenta que la propia planta requiere de un sitio donde entre perfectamente la luz natural, para mantenerse sana y que el ambiente absorba vida en general.

Ahora, volviendo a parte de los consejos más básicos del Feng Shui y las plantas, se indica que en caso de que la cocina no tenga un espacio ideal en la zona propuesta… vayas a las bases. Es decir, la planta debería colocarse en la entrada principal de la casa, del lado derecho y lo más cerca de dicha zona. Todo esto recordando que la entrada principal es el portal energético de toda la casa.

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¿Qué planta se recomienda colocar en la cocina?

Aunque cada persona es libre de acomodar en el sitio de preferencia o con la planta de preferencia, las anotaciones de los seguidores del Feng Shui indican como la mejor opción el árbol de jade. Esto tiene un vínculo con su forma, donde las hojas se asemejan a pequeñas monedas, por ello desde hace siglos se asocia con la idea de energía positiva y seguridad económica.