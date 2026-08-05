ÚLTIMA HORA: detienen a uno de los involucrados en el robo a la casa de Karely Ruiz; esto se sabe

Hace una semana, la influencer Karely Ruiz vivió uno de los momentos más aterradores de su vida. Un grupo de hombres armados ingresaron a su hogar en la madrugada para robar. Si bien la creadora de contenido y su familia salieron ilesos tras el robo, los delincuentes lograron llevarse miles de pesos en joyas y dinero en efectivo. Afortunadamente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ha detenido a uno de los involucrados en el crimen; así lo confirmó el fiscal general Javier Flores Saldívar este mismo miércoles, 5 de agosto.

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Robo a la casa de Karely Ruiz: ¿Quién es la persona detenida?

El detenido ha sido identificado por las autoridades como Guillermo “N” de 30 años. Según se confirmó, la captura fue realizada por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, gracias a huellas dactilares localizadas por peritos en distintos objetos y partes del hogar de la reconocida influencer. El acusado, quien ya se encuentra bajo disposición de un juez de control, fue detenido el día de ayer, martes 4 de agosto, por el delito de robo calificado con violencia por su presunta participación en el suceso.

“En el asunto de la influencer de San Nicolás ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”, explicaron las autoridades durante una rueda de prensa celebrada este miércoles.

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Autoridades investigan la posible participación de una persona cercana a la influencer

Bajo esta misma línea, las autoridades continúan con la investigación de los hechos para dar con los demás implicados. También se ha hablado sobre la posible participación de una persona cercana a la creadora de contenido, quien habría brindado los datos necesarios a los delincuentes para ingresar a la vivienda. Mientras la investigación sigue su curso, se ha confirmado que parte del botín ya fue recuperado. Recordemos que los ladrones se llevaron cerca de 20 mil pesos en efectivo y un aproximado de 200 mil extra en joyería.