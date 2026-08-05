Poner bicarbonato de sodio debajo del excusado: quiénes lo recomiendan y para qué sirve

Colocar bicarbonato de sodio debajo del excusado es una práctica que algunos expertos en limpieza doméstica recomiendan para absorber y neutralizar malos olores, además de facilitar la limpieza de esta zona del baño. También puede servir como una forma sencilla de detectar pequeñas fugas, ya que el polvo blanco cambia de aspecto cuando entra en contacto con el agua.

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Aunque el bicarbonato de sodio no reemplaza una limpieza profunda ni soluciona problemas de plomería, sí puede convertirse en un complemento útil para el mantenimiento cotidiano del baño. Organizaciones como el American Cleaning Institute (ACI) destacan que mantener limpias y secas las superficies del baño ayuda a reducir la acumulación de suciedad y microorganismos.

¿Para qué sirve poner bicarbonato de sodio alrededor de la base del excusado?

El bicarbonato de sodio es un compuesto mineral ampliamente utilizado en la limpieza del hogar debido a sus propiedades ligeramente abrasivas y a su capacidad para neutralizar ácidos responsables de muchos malos olores. Estos son sus principales beneficios:



Neutraliza olores: en lugar de enmascararlos con fragancias, ayuda a reducir los compuestos que generan el mal olor alrededor del sanitario.

en lugar de enmascararlos con fragancias, ayuda a reducir los compuestos que generan el mal olor alrededor del sanitario. Facilita la limpieza: ayuda a aflojar residuos de suciedad adheridos a la base del excusado, haciendo más sencilla su eliminación con un paño húmedo.

ayuda a aflojar residuos de suciedad adheridos a la base del excusado, haciendo más sencilla su eliminación con un paño húmedo. Absorbe humedad superficial: puede contribuir a mantener seca la zona exterior del sanitario cuando existe humedad ambiental.

puede contribuir a mantener seca la zona exterior del sanitario cuando existe humedad ambiental. Ayuda a detectar fugas: si aparece una línea húmeda o el bicarbonato comienza a apelmazarse sin motivo aparente, podría indicar una pequeña filtración de agua que conviene revisar.

Para utilizarlo correctamente, basta con espolvorear una fina capa alrededor de la base del excusado, dejar actuar entre 20 y 30 minutos y retirar el producto con un paño húmedo o una aspiradora de mano. Después, se recomienda limpiar la superficie con un desinfectante apto para baños.

El bicarbonato de sodio debajo del inodoro ayuda a indentificar fugas de agua y eliminar suciedad difícil de remover pic.twitter.com/5GeNN1qcEo — ShowMundial (@ShowmundialShow) August 5, 2026

¿Qué dicen los expertos sobre este método de limpieza?

El American Cleaning Institute explica que la limpieza frecuente del baño es esencial para prevenir la acumulación de suciedad y microorganismos. Asimismo, señala que el bicarbonato de sodio puede emplearse como un limpiador suave en distintas superficies del hogar cuando se utiliza siguiendo las recomendaciones del fabricante del material.

Por su parte, especialistas en higiene doméstica de instituciones de divulgación como Good Housekeeping Institute destacan que el bicarbonato resulta eficaz para controlar olores y complementar la limpieza de zonas difíciles. Pero recuerdan que no actúa como un desinfectante de amplio espectro.

Por ello, después de retirar la suciedad, es recomendable aplicar un producto desinfectante aprobado para eliminar bacterias y virus presentes. Mantener el baño limpio, seco y bien ventilado sigue siendo la mejor estrategia para evitar malos olores y prolongar la vida útil del excusado.