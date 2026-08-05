3 patrones de BTS para principiantes que puedes hacer este fin de semana

Una cosa emocionante de practicar y mejorar tus habilidades de crochet es que puedes crear tus propias figuras. Si te emociona poner en práctica tu tejido y crear cosas preciosas con tus propias manos, llegaste al lugar correcto. Aquí te enseñaremos 3 patrones fáciles que podrás hacer si eres principiante y amas el K-Pop y sobre todo a BTS. Estos amigurumis los podrás hacer en una tarde mientras practicas tus puntos básicos y creas cosas que puedes usar para decorar tu mochila, escritorio o recámara.

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3 amigurumis de BTS perfectos para principiantes que aman el K-pop

Aquí te dejamos tres amigurumis increíbles que puedes crear y presumir con tus amigos.

1. Cabecitas de BTS

Estas cabecitas son superfáciles de hacer, pues básicamente es hacer una pelotita de color piel, colocar un poco de cabello que haga referencia al estilo de tu miembro de BTS favorito y colocar una beanie con su nombre. Este diseño lo puedes hacer pequeño para que encaje perfecto, como dije, para tu mochila o incluso para tu celular.

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2. BT21: Chimmy o Cooky para principiantes

Si buscas un amigurumi con un poco más de personalidad, los personajes de BT21 son una excelente opción. Si eres principiante, lo más recomendable es comenzar con Chimmy o Cooky, pues sus cuerpos en forma redonda y con pocos detalles te serán más fáciles de hacer.

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3.Bomba ARMY (Light Stick)

Otro amigurumi increíble que puedes realizar es la ARMY Bomb, el light stick oficial de BTS. El diseño básicamente consiste en una esfera blanca unida a un mango gris. Los detalles los puedes bordar en color negro. Es una figura que puedes terminar rápidamente y, al igual que las cabecitas, funciona perfecto como llavero o dije.