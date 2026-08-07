MasterChef 24/7: ¿Cómo afilar un cuchillo en casa? 3 trucos fáciles para lograr un corte perfecto

En MasterChef 24/7, los Chefs y "Maestros del fuego" han dejado claro que trabajar con un cuchillo bien afilado no solo facilita el corte de los ingredientes, sino que también ayuda a cocinar con mayor seguridad. Aunque existen herramientas especializadas, también hay alternativas que pueden ayudarte a mejorar el filo desde casa. Estos son tres trucos fáciles que puedes poner en práctica para lograr cortes más perfectos.

MasterChef 24/7: tres trucos caseros para afilar tus cuchillos

Además, un buen filo permite obtener cortes más limpios y uniformes, algo fundamental para lograr una cocción pareja y una mejor presentación de los platillos, tal como lo demuestran los participantes de MasterChef México 2026 en cada reto. Estos son tres formas caseras de sacarle el mejor provecho a tus cuchillos de cocina.

1. La base de una taza de cerámica

Uno de los métodos caseros más populares consiste en utilizar la parte inferior de una taza o plato de cerámica que tenga un borde sin esmaltar. Coloca la taza boca abajo sobre una superficie firme (se puede colocar un trapo o tela para que no resbale) y desliza el filo del cuchillo en un ángulo aproximado de 15 a 20 grados. Realiza varias pasadas por ambos lados de la hoja con movimientos suaves y constantes.

2. Papel de aluminio

En redes sociales se ha popularizado un método en el que se utiliza un trozo de papel de aluminio doblado y en forma de cuadrado o como una pelota. Con el bloque, se mete el cuchillo entre las partes dobladas y moviéndolo como si estuviera sucio y lo estuvieras limpiando con esa superficie. Con este método se debe tener mucha precaución y no colocar el papel en la mano, sino en una superficie para evitar el contacto con la piel.

Aunque parezca contradictorio, un cuchillo afilado suele ser más seguro que uno sin filo.|Canva

3. Lija de agua de grano fino

Coloca la lija sobre una superficie completamente plana y humedécela con un poco de agua. Después, desliza la hoja del cuchillo realizando pasadas suaves desde la base hasta la punta y alternando ambos lados del filo. Importante no ejercer demasiada presión y mantener siempre el mismo ángulo para evitar desgastar el metal de forma irregular. Al terminar, enjuaga y seca bien antes de utilizarlo.

Importante: Si el cuchillo tiene melladuras o ha perdido mucho filo, lo más conveniente es utilizar una piedra de afilar o acudir con un profesional para evitar dañar la hoja. Asimismo, es de destacar que estos trucos ayudan a recuperar parte del filo, aunque los expertos en la cocina advierten que no sustituye un afilado profesional.

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