El peinado de Rumi de Las Guerreras K-pop para el regreso a clases

Las Guerreras K-pop se han convertido en una referencia para quienes buscan inspiración en look juveniles y modernos. Con el regreso a clases cada vez más cerca, el peinado de Rumi destaca como una alternativa sencilla para recrear el estilo del personaje y darle un toque diferente al cabello.

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El look combina detalles fáciles de realizar con una estética inspirada en la cultura pop coreana. Además, puede adaptarse a distintos largos y tipos de cabello, por lo que es una opción práctica para quienes quieren experimentar con un nuevo peinado durante los primeros días de clases.

¿Cómo hacer el peinado de Rumi de Las Guerreras K-pop?

El peinado de Rumi es una alternativa divertida para quienes quieren comenzar el regreso a clases con un look inspirado en Las Guerreras K-Pop. Lo mejor es que no necesitas ser una experta en cabello para recrearlo, ya que puedes hacerlo con productos básicos y algunos accesorios.

1. Cepilla y prepara el cabello

Comienza con el cabello limpio y desenredado para facilitar el peinado. Aplica una pequeña cantidad de crema para peinar o sérum para controlar el frizz y facilitar el manejo de los mechones.

2. Marca la división

Realiza una raya de lado y separa el cabello de forma definida. El objetivo es conseguir una apariencia pulida, pero conservando el movimiento natural de la melena.

3. Da forma a los mechones delanteros

Toma algunos mechones de la parte frontal y acomódalos alrededor del rostro. Puedes utilizar una plancha o tenaza para crear ondas ligeras que aporten volumen y movimiento al peinado.

4. Sujeta el cabello

Recoge una parte del cabello hacia atrás y utiliza ligas pequeñas o broches para mantenerlo en su lugar. Deja algunos mechones sueltos para conseguir un acabado juvenil y relajado.

5. Personaliza el look

Para darle un toque más parecido a Rumi, agrega broches metálicos, pasadores con estrellas, moños pequeños o accesorios plateados. También puedes incorporar detalles brillantes especiales para el cabello si buscas un resultado más llamativo.

Si prefieres una versión discreta para la escuela, basta con utilizar un par de broches o una liga decorativa en tonos rosas o morados. Así podrás adaptar el estilo de la famosa guerrera a tu personalidad y lucir un peinado original durante el regreso a clases.