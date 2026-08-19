Pareciera normal encontrar restos de granos de café o de pimienta en los muebles, quizá el no limpiar bien un día anterior pudiera ser la causa, que, si bien es una opción, no lo es del todo, ya que existe otra razón, ya que no son migajas, aunque tiene un gran parecido, por lo que no debes ignorarlo, al igual que el tip de dejar una taza en la manija de la puerta al dormir en un hotel.

De acuerdo con el portal rentokil, los restos parecidos a granos de café o pimienta son excrementos de cucarachas, las cuales puedes encontrar patas arriba, hecho que tiene un significado. Esto significa que tienes en casa una plaga de este tipo de insectos.

Los lugares más comunes donde se acumulan los excrementos de las cucarachas son en la parte superior de cajones o estantes, debajo de electrodomésticos como el microondas o el refrigerador, y cualquier grieta en la pared o piso de la cocina.

Encontrar restos parecidos a granos de café o pimienta en los muebles: qué significa y por qué no debes ignorarlo|Pinterest

Los riesgos de tener cucarachas en casa

Si bien este tipo de insecto parece inofensivo a simple vista, la mayoría de las personas no toleran verlos al darles asco. Pero lo más importante es que tener una plaga de cucarachas en casa puede tener riesgos sanitarios muy graves, ya que las cucarachas caminan por la basura y los drenajes, por lo que cargan bacterias, virus y parásitos peligrosos.

Es de suma importancia actuar lo más pronto posible en caso de que aparezcan restos parecidos a granos de café o pimienta en los muebles, debido a que las cucarachas pueden contaminar los alimentos o las superficies en la cocina, lo que causaría en las personas fiebre, diarrea y dolor de estómago fuerte.

Pero eso no es todo, ya que los habitantes podrían contraer enfermedades más graves, como infecciones por E.coli, que provocan vómitos, náuseas y malestar abdominal, así como otras dolencias, las cuales son provocadas por microbios que ocasionan gastroenteritis.

Lo que debes hacer si tienes plaga de cucarachas en casa

El primer paso de ello es sellar grietas y tuberías por donde podrían ingresar las cucarachas, para después limpiar a fondo la casa para quitar los restos de comida. Pero si la infestación es muy grande, deberías llamar a un servicio profesional para combatirla y así no contraer enfermedades.