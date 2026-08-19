‘Que el ruido externo no nuble tus metas': la PODEROSA frase de Carmen tras ganar la capitanía en MasterChef 24/7

A Carmen le fue bastante bien en la Gala de MasterChef 24/7 celebrada la noche de este martes: brilló con sus platillos, fue elegida como Capitana previo al Miércoles de Batalla por Equipos y, por si eso fuera poco, se ganó una visita a un parque de diversiones, una serie de atractivos logros que, sin duda, dejaron a Lancer bien calladito... ¡la cocinera aprovechó este momento para darle una importante lección a sus seguidores!

¿Por qué la calma y el enfoque fueron tan importantes para Carmen y cómo logró superar las agresiones de Lancer?

Aunque no mencionó mucho a Lancer, la referencia de Carmen fue demasiado obvia, y es que ayer el cocinero celebró su triunfo en un reto exprés de forma tan ruidosa y con tantos insultos para su compañera que todos acabaron por hartarse de él; ahora, a quien le tocó hablar luego de todos los gritos y escándalos fue a ella.

"Voy a usar esto como un mensaje motivacional: si estás lo suficientemente loco todo es una señal", comenzó a decir Carmen antes de rememorar lo que ocurrió con Lancer.

"Ayer la estuve pasando muy incómoda: a pesar de que no me salí de mi temple, de mi modo zen, fue difícil estar aquí mientras Lancer hacía su celebración con platos y gritos porque ganó un minireto, no el mejor plato de la noche (…) entonces pues tocó apretar, tocó soportar", explicó Carmen.

"Ayer fue complicado: mi amigo Julio se lastimó por nada y bueno, me fui a la Gala e hice un platillo, ahí estaba mi mentor, el Chef Édgar, y gracias a que tuve mucha retroalimentación sobre qué cosas no hacer con el papillote, y gracias a que utilicé toda la retroalimentación del primer día desde el envoltorio hasta papel, el corte del pescado y la espina pude ganar el mejor plato de la noche, y no sólo eso, gané una salida a un parque de diversiones", dijo Carmen, quien celebró el poder llevar a Julio, Flor y Michelle a divertirse con ella.

Para Carmen, la conducta de Lancer ayer dijo mucho de él sobre cómo maneja sus emociones: "Hay personas que al menor logro, a la menor provocación insignificante, les gusta restregarlo porque es gente que en su vida nunca ha ganado nada, entonces ganan una p3nd3j4d4 y celebran de esa manera", explicó.

Al final, la cocinera le aconsejó a sus seguidores mantenerse enfocados a pesar del ruido exterior que siempre desmotiva: "A veces dentro de la vida real habrá personas que les gusta restregar microéxitos, pero una cosa es celebrar tu logro y otra es molestar a alguien (…) tú viste la calma con la que yo manejé la situación de ayer, explotar es súper fácil, pero me contuve".

"Dios no le da alas a los alacranes, aprieta pero no ahorca, y no dejé que esta niebla me nublara la vista, me enfoqué en lo mío, fui, me concentré en mi plato a pesar de que estaba cansada y aturdida, entregué, gané y devoré (…) a veces habrá alguien en tu vida que puede que te agreda, pero tú enfócate en ti, enfócate en lo tuyo y eventualmente todo dará resultado, hacen ruido y no suenan".

"Cuando de verdad te enfocas puedes lograr cosas sin molestar, sin restregárselo a nadie: no dejes que el ruido externo nuble tus metas internas", concluyó Carmen poco antes de salir a disfrutar de su premio.

Como ves, aunque MasterChef 24/7 ya está en su recta final las recetas, los chismes, las estrategias y hasta los mensajes de superación están muy lejos de acabarse... ¡no te pierdas las últimas semanas de este apasionante reality!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?