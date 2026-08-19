Exatlón México, décima temporada: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el estreno del reality deportivo más demandante de México

Cada vez nos acercamos al gran estreno de la décima temporada de Exatlón México, un reality deportivo que va a traer a varios deportistas de alto rendimiento a enfrentarse en múltiples circuitos para obtener la victoria.

Para que no te pierdas el esperado lanzamiento en vivo, lo puedes ver completamente gratis desde la aplicación de TV Azteca En Vivo, desde la pagina web de Azteca Uno o desde su canal de televisión abierta de Azteca Uno.

¿Cuándo empieza la nueva temporada de Exatlón 2026?

Recordemos que ya estamos a pocos días de dar inicio al estreno de Exatlón México, en los medios anteriores que ya te compartimos, no olvides sintonizarlo el día lunes 24 de agosto del 2026, a partir de las 6:30 de la tarde (tiempo centro de México).

A partir de ese día vamos a observa la gran inauguración de la décima temporada en vivo, junto a intensos enfrentamientos entre el Equipo Rojo y Azul, teniendo la presencia de nuevos atletas o el regreso de autenticas leyendas (quienes han participado en repetidas ocasiones en el reality deportivo).

¿Quiénes son los nuevos integrantes de Exatlón México?

En el Equipo Rojo y Azul vamos a ver la llegada de nuevos atletas, quienes igualmente irán en busca de obtener la victoria, junto con un jugoso premio y el trofeo oficial de Exatlón México. Ellos van a ser los nuevos de la décima temporada:

Equipo Azul

Fernando Vallejo

Natasha Septién

María Salazar

Erick Segura

Equipo Rojo

Pablo Franco

Montse Mejía

Anaid Torres

Jerry Lizárraga

Mientras que los demás integrantes son atletas que ya han participado anteriormente en el reality deportivo, logrando ser reconocidos por el público. A ellos verás en el estreno en vivo:

Equipo Azul

David Juárez "La Bestia"

Doris del Moral

Andrea Medina

Alexis Vargas

Adrián Leo

Katia Gallegos

Equipo Rojo

Pato Araujo

Aristeo Cázares

Heliud Pulido

Zudikey Rodríguez

Paulette Gallardo

Ella Bucio

Ya conoces a todos los atletas que van a formar parte de la gran justa deportiva, un evento que pondrá a prueba a los deportistas, quienes deberán de aplicar todas sus habilidades para no ser eliminados.