Qué significa que un perro lleve una cinta amarilla durante el paseo, según expertos veterinarios

Que un perro lleve una cinta amarilla atada a la correa, al collar o a un arnés durante el paseo suele indicar que necesita espacio y que no se recomienda acercarse o interactuar con él sin consultar antes a su tutor. Esta señal forma parte de la iniciativa internacional conocida como Yellow Dog Project.

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La misma propone utilizar el color amarillo como una forma sencilla de comunicar que un perro puede necesitar mayor distancia de otros animales o de las personas. La señal no significa necesariamente que el animal sea agresivo.

Un perro puede llevar una cinta amarilla por diversos motivos. Por eso, no hay que interpretar el color como una etiqueta sobre el temperamento del animal, sino como una petición de su tutor para mantener cierta distancia.

¿Qué significa la cinta amarilla en la correa de un perro?

El concepto surgió con el Yellow Dog Project: una iniciativa que busca promover el uso del color amarillo para identificar a perros que necesitan más espacio durante sus paseos. Estas son las las situaciones por las que un perro podría necesitar dicha señal:



Miedo o ansiedad: el animal puede sentirse incómodo ante determinadas personas, perros, ruidos o situaciones y necesitar más distancia para permanecer tranquilo.

el animal puede sentirse incómodo ante determinadas personas, perros, ruidos o situaciones y necesitar más distancia para permanecer tranquilo. Proceso de rehabilitación o entrenamiento: algunos perros pueden estar trabajando junto con un profesional para modificar determinadas respuestas frente a estímulos del entorno.

algunos perros pueden estar trabajando junto con un profesional para modificar determinadas respuestas frente a estímulos del entorno. Problemas de salud: una enfermedad, una lesión o un período de recuperación puede hacer que el contacto físico o la proximidad de otros animales resulte incómoda o contraproducente.

una enfermedad, una lesión o un período de recuperación puede hacer que el contacto físico o la proximidad de otros animales resulte incómoda o contraproducente. Reactividad: determinados perros pueden reaccionar de manera intensa cuando otro animal se acerca demasiado, aunque eso no implique necesariamente agresividad.

determinados perros pueden reaccionar de manera intensa cuando otro animal se acerca demasiado, aunque eso no implique necesariamente agresividad. Necesidad de espacio individual: algunos perros simplemente no disfrutan de los saludos o del contacto con desconocidos y necesitan que se respete su distancia.

La American Veterinary Medical Association (AVMA) señala que el comportamiento de los canes puede estar influido por múltiples factores, entre ellos la genética, la socialización, el entrenamiento, el ambiente y experiencias anteriores. Por ese motivo, no resulta apropiado asumir que un animal es agresivo únicamente porque utiliza una determinada señal durante el paseo.

¿Cómo actuar si encuentras un perro con una cinta amarilla durante el paseo?

Ante un perro identificado con una cinta amarilla, la recomendación más prudente es no acercarse directamente y permitir que el animal conserve la distancia que su tutor está solicitando. Esto también implica evitar que otros animales se aproximen para olfatearlo o saludarlo.



Mantener distancia: no caminar deliberadamente hacia el perro ni intentar tocarlo.

no caminar deliberadamente hacia el perro ni intentar tocarlo. Preguntar antes de acercarse: si existe interés en saludarlo, lo adecuado es consultar primero al tutor y respetar su respuesta.

si existe interés en saludarlo, lo adecuado es consultar primero al tutor y respetar su respuesta. Evitar el contacto entre perros: si se pasea con otro animal, conviene cambiar ligeramente de dirección o aumentar la distancia.

si se pasea con otro animal, conviene cambiar ligeramente de dirección o aumentar la distancia. No interpretar la cinta como una señal de agresividad: el color amarillo comunica una necesidad de espacio, pero no explica por sí mismo cuál es el motivo.

el color amarillo comunica una necesidad de espacio, pero no explica por sí mismo cuál es el motivo. Respetar las señales corporales: orejas hacia atrás, cola baja, intentos de alejarse, lamido de labios, bostezos o rigidez corporal pueden indicar incomodidad o estrés.

Por lo tanto, si durante un paseo aparece un perro con una cinta amarilla, lo más recomendable es entenderla como un mensaje sencillo: "necesitamos espacio". Respetar esa señal puede reducir encuentros no deseados, evitar situaciones de estrés y contribuir a que los paseos sean más seguros tanto para el animal como para quienes lo rodean.