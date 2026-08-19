Cuál es la planta que puedes hacer crecer en ambientes pequeños y es ideal para llenar de flores tu balcón

La calibrachoa (Calibrachoa spp.) es una planta recomendada para llenar de flores un balcón pequeño. Esto se debe a que desarrolla un porte compacto y colgante, pero también puede cultivarse fácilmente en macetas, jardineras y cestas suspendidas.

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Sus flores, parecidas a pequeñas petunias, aparecen en gran cantidad durante la temporada de crecimiento y permiten crear un rincón colorido sin necesitar demasiado espacio. Originaria de Sudamérica, esta planta ornamental se popularizó por su capacidad para producir floración en distintos tonos, desde rosa y rojo hasta amarillo, blanco, naranja y violeta.

Aunque requiere más luz que algunas plantas de interior, sus necesidades pueden cubrirse incluso en un balcón de dimensiones reducidas, si recibe varias horas de sol y se utiliza un recipiente con buen drenaje. Conoce cómo cultivarla.

¿Por qué la calibrachoa es ideal para un balcón pequeño?

La Royal Horticultural Society (RHS) incluye a la calibrachoa entre las plantas ornamentales apropiadas para cultivar en recipientes. Su crecimiento extendido y colgante permite aprovechar espacios verticales. Por eso, una sola maceta puede aportar un importante volumen de flores sin ocupar demasiado lugar en el suelo.

Estas son sus principales características:



Porte compacto: puede desarrollarse en recipientes pequeños y extender sus tallos hacia los lados o hacia abajo.

puede desarrollarse en recipientes pequeños y extender sus tallos hacia los lados o hacia abajo. Floración abundante: produce numerosas flores pequeñas durante buena parte de la temporada de crecimiento cuando las condiciones son favorables.

produce numerosas flores pequeñas durante buena parte de la temporada de crecimiento cuando las condiciones son favorables. Ideal para cestas colgantes: sus tallos colgantes permiten aprovechar paredes, barandales y otros espacios verticales del balcón.

sus tallos colgantes permiten aprovechar paredes, barandales y otros espacios verticales del balcón. Variedad de colores: existen cultivares con flores en tonalidades intensas y combinaciones diferentes, lo que facilita crear composiciones ornamentales.

existen cultivares con flores en tonalidades intensas y combinaciones diferentes, lo que facilita crear composiciones ornamentales. Fácil de combinar: puede cultivarse sola o acompañarse con otras especies que tengan necesidades similares de luz y riego.

¿Qué cuidados necesita la calibrachoa para florecer en el balcón?

Para conseguir una calibrachoa frondosa y con abundantes flores, el primer requisito es proporcionarle suficiente iluminación. La RHS recomienda cultivarla en lugares soleados o con abundante luz.

Pero los especialistas en horticultura aconsejan protegerla de condiciones extremas que puedan deshidratar rápidamente el recipiente. Estos son los cuidados fundamentales:

