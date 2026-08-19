Cuál es la planta que puedes hacer crecer en ambientes pequeños y es ideal para llenar de flores tu balcón
La calibrachoa es una planta compacta y de floración abundante que puede cultivarse en macetas y cestas colgantes. Conoce esta opción ideal para sumar color a balcones y espacios reducidos.
La calibrachoa (Calibrachoa spp.) es una planta recomendada para llenar de flores un balcón pequeño. Esto se debe a que desarrolla un porte compacto y colgante, pero también puede cultivarse fácilmente en macetas, jardineras y cestas suspendidas.
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Sus flores, parecidas a pequeñas petunias, aparecen en gran cantidad durante la temporada de crecimiento y permiten crear un rincón colorido sin necesitar demasiado espacio. Originaria de Sudamérica, esta planta ornamental se popularizó por su capacidad para producir floración en distintos tonos, desde rosa y rojo hasta amarillo, blanco, naranja y violeta.
Aunque requiere más luz que algunas plantas de interior, sus necesidades pueden cubrirse incluso en un balcón de dimensiones reducidas, si recibe varias horas de sol y se utiliza un recipiente con buen drenaje. Conoce cómo cultivarla.
¿Por qué la calibrachoa es ideal para un balcón pequeño?
La Royal Horticultural Society (RHS) incluye a la calibrachoa entre las plantas ornamentales apropiadas para cultivar en recipientes. Su crecimiento extendido y colgante permite aprovechar espacios verticales. Por eso, una sola maceta puede aportar un importante volumen de flores sin ocupar demasiado lugar en el suelo.
Estas son sus principales características:
- Porte compacto: puede desarrollarse en recipientes pequeños y extender sus tallos hacia los lados o hacia abajo.
- Floración abundante: produce numerosas flores pequeñas durante buena parte de la temporada de crecimiento cuando las condiciones son favorables.
- Ideal para cestas colgantes: sus tallos colgantes permiten aprovechar paredes, barandales y otros espacios verticales del balcón.
- Variedad de colores: existen cultivares con flores en tonalidades intensas y combinaciones diferentes, lo que facilita crear composiciones ornamentales.
- Fácil de combinar: puede cultivarse sola o acompañarse con otras especies que tengan necesidades similares de luz y riego.
¿Qué cuidados necesita la calibrachoa para florecer en el balcón?
Para conseguir una calibrachoa frondosa y con abundantes flores, el primer requisito es proporcionarle suficiente iluminación. La RHS recomienda cultivarla en lugares soleados o con abundante luz.
Pero los especialistas en horticultura aconsejan protegerla de condiciones extremas que puedan deshidratar rápidamente el recipiente. Estos son los cuidados fundamentales:
- Busca un lugar soleado: florece mejor cuando recibe varias horas de luz directa al día. En un balcón, una orientación con buena exposición solar puede favorecer una floración más abundante.
- Utiliza una maceta con drenaje: el recipiente debe tener agujeros en la base para que el exceso de agua pueda salir.
- Mantén una humedad equilibrada: riega cuando el sustrato comience a secarse, evitando tanto la sequía prolongada como el encharcamiento.
- Aporta nutrientes durante el crecimiento: al cultivarse en recipientes, los nutrientes disponibles en el sustrato se agotan con mayor rapidez. Un fertilizante para plantas de flor puede utilizarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta.
- Retira las flores deterioradas: aunque muchas variedades modernas tienen una excelente capacidad de floración sin necesidad de retirar cada flor marchita, eliminar material vegetal deteriorado ayuda a mantener una apariencia ordenada.
- Protege la planta de temperaturas extremas: la tolerancia al frío depende de la variedad, por lo que en zonas donde se registren temperaturas muy bajas conviene proteger el recipiente.