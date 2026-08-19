7 objetos personales que no debes prestar para evitar trabajos de brujería

En el mundo del esoterismo y el misticismo, los objetos que usamos a diario no son simples pertenencias materiales; son auténticas esponjas energéticas. Por lo que prestar ciertos artículos personales puede abrir la puerta a trabajos de brujería, amarres o transferencias de malas vibras.

Si alguna vez has sentido un bajón de energía inexplicable tras prestar algo tuyo, es muy probable que hayas entregado, sin saberlo, una extensión de tu propio campo áurico.

De acuerdo con expertos en alta magia y protección energética, el principio de la magia por contagio establece que todo lo que toca tu cuerpo mantiene un vínculo espiritual contigo.

ESPECIAL/TV AZTECA

Los 7 objetos que no debes prestar para evitar brujería

Peines y cepillos

Retienen filamentos de cabello, el elemnto más codiciado para realizar amarres y rituales de dominación..

Prendas de ropa usadas

La vestimenta absorbe el sudor y la energía de tu plexo solar, quedando vulnerable a trabajos de congelamiento.

Zapatos y calzado

Conectan directamente con tu camino y estabilidad; usarlos para brujería busca bloquear tu progreso económico.

Prestar tu calzado puede convertirte en víctima de brujería|Pexels: José Martin Segura Benites

Ropa interior

Es el objeto con mayor carga de energía sexual y sacra, sumamente peligroso si cae en manos de la magia negra.

Perfumes y lociones

El aroma es tu firma astral; al prestarlo, se puede alterar tu magnetismo personal y atraer la mala suerte.

Joyas y amuletos

Los metales y piedras preciosas absorben y almacenan la energía de su dueño, perdiendo su función de escudo protector.

No prestes tus joyas ni tus amuletos si quieres evitar brujería|Pexels: Laura Oliveira

Espejos de mano

Funcionan como portales energéticos que guardan el reflejo de tu alma y pueden ser usados para absorber tu vitalidad.

Si ya cometiste el error de prestar alguno de estos artículos, no entres en pánico. Existen métodos esotéricos efectivos para cortar cualquier lazo energético dañino antes de volver a utilizarlos.

Por ejemplo, pasa el objeto por un sahumerio de purificación, o utiliza la sal de grano para hacer un baño que de limpieza energética. También puedes dejar el objeto bajo la luz de la luna para descargarlo a nivel energético.

