7 objetos personales que no debes prestar para evitar trabajos de brujería
Descubre cuáles son los 7 objetos personales que no debes prestar por nada del mundo, ya que pueden ser usados para practicarte brujería, según expertos
En el mundo del esoterismo y el misticismo, los objetos que usamos a diario no son simples pertenencias materiales; son auténticas esponjas energéticas. Por lo que prestar ciertos artículos personales puede abrir la puerta a trabajos de brujería, amarres o transferencias de malas vibras.
Si alguna vez has sentido un bajón de energía inexplicable tras prestar algo tuyo, es muy probable que hayas entregado, sin saberlo, una extensión de tu propio campo áurico.
De acuerdo con expertos en alta magia y protección energética, el principio de la magia por contagio establece que todo lo que toca tu cuerpo mantiene un vínculo espiritual contigo.
Los 7 objetos que no debes prestar para evitar brujería
- Peines y cepillos
Retienen filamentos de cabello, el elemnto más codiciado para realizar amarres y rituales de dominación..
- Prendas de ropa usadas
La vestimenta absorbe el sudor y la energía de tu plexo solar, quedando vulnerable a trabajos de congelamiento.
- Zapatos y calzado
Conectan directamente con tu camino y estabilidad; usarlos para brujería busca bloquear tu progreso económico.
- Ropa interior
Es el objeto con mayor carga de energía sexual y sacra, sumamente peligroso si cae en manos de la magia negra.
- Perfumes y lociones
El aroma es tu firma astral; al prestarlo, se puede alterar tu magnetismo personal y atraer la mala suerte.
- Joyas y amuletos
Los metales y piedras preciosas absorben y almacenan la energía de su dueño, perdiendo su función de escudo protector.
- Espejos de mano
Funcionan como portales energéticos que guardan el reflejo de tu alma y pueden ser usados para absorber tu vitalidad.
Si ya cometiste el error de prestar alguno de estos artículos, no entres en pánico. Existen métodos esotéricos efectivos para cortar cualquier lazo energético dañino antes de volver a utilizarlos.
Por ejemplo, pasa el objeto por un sahumerio de purificación, o utiliza la sal de grano para hacer un baño que de limpieza energética. También puedes dejar el objeto bajo la luz de la luna para descargarlo a nivel energético.