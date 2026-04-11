7 peinados frescos y elegantes para lucir en la temporada

Para la temporada de primavera-verano siempre vienen bien los peinados recogidos que nos hagan sentirán sentir frescas, pero sin perder la elegancia. Afortunadamente hay estilos que cumplen con estos requisitos.

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En este caso te vamos a presentar 7 peinados frescos que son ideales para lucir en esta temporada sin renunciar a tu estilo. Elige el que mejor vaya contigo.

¿Cuáles son los mejores peinados para la época?

Peinado trenzado para cabello de longitud media

Para lograr este peinado necesitas un cabello de longitud media. Tienes que trenzar dos trenzas que deben ser lo suficientemente largas como para dar una vuelta completa a la cabeza.

Moño despeinado

Este es otro estilo que es ideal para quienes tienen cabello fino porque los hace lucir más abundantes. Para lograrlo debes rizar u ondular tu cabello para darle textura y volumen. Luego, recógelo en un moño o coleta suelta. Es importante que apliques abundante spray texturizador en las raíces y el largo del cabello.

Peinado semirocogido

Aquí tenemos otro estilo perfecto para la primavera porque es rápido y práctico. También se caracteriza porque luce bien durante mucho tiempo y mantiene el cabello alejado del rostro.

Ondas bohemias

Este es un peinado relajado es informal por lo que puedes usarlo en cualquier lugar. Además, no se peinan ni se llevan demasiado sueltas, también quedan muy bien para un look muy elegante.

Coleta baja

La coleta es un clásico que se adecúa a todos los tipos de cabellos, pero es favorecedor para el pelo rizado. Este ayuda a conservar el volumen en las puntas, pero mantiene el cabello alejado de la cara para poder bailar con desenfreno, hacer ejercicio y más.

Molo Campanilla

Aquí tenemos una reversión del moño de bailarina con el que se utilizan las rosquillas. En este caso el moño se coloca en la parte superior de la cabeza, no en la parte posterior.

Bob con puntas hacia afuera

Por último, tenemos una opción para quienes tienen cortes de pelo bob, que lo pueden lucir con las puntas hacia afuera.