Acusan a Alana Flores de “soberbia” y que en Supernova Génesis 2026 “ya los tenía hasta la coronilla”

Una de las mayores sorpresas que dejó el evento Supernova Génesis 2026 fue la derrota de Alana Flores ante Flor Vigna. No solo los fans de la actriz argentina quienes estarían felices del resultado de la pelea, según el periodista mexicano Gabo Cuevas. En un video donde comentaba todo lo que atestiguó en el evento, el reportero acusó a Alana de haberse portado "soberbia".

La influencer había anunciado su retiro y, si continúa con sus planes, habría perdido su última pelea tras coronarse contra figuras como Gala Montes en eventos pasados.

Acusan a Alana Flores de ser "soberbia"

Durante una transmisión en vivo donde recontó su experiencia en Supernova Génesis 2026, Gabo Cuevas habló sobre un momento tenso que vivió con Alana Flores. Un día antes del evento, durante el pesaje, se encontró a la influencer y le pidió una entrevista, pero ella no se habría portado como los reporteros esperaban. "Espérenme, ¿sí? Ni siquiera he saludado a mi abuela, no he comido nada", es lo que habría dicho Alana, según esta versión. Por tal razón, el periodista opinó que "en el pedir está el dar".

Posteriormente, ya en la entrevista con medios, Gabo Cuevas asegura que el padre de Alana "trataba de meterse". "Le dice: 'hey mija, por qué le va a dar entrevista a éste, si es el que siempre habla mal de usted'", relató.

Según el periodista, el momento se volvió tenso porque tuvo que admitir sus posturas previas acerca de la pelea en Supernova Génesis 2026, y que él quería que Flor Vigna "le ganara a alana para que se le baje la soberbia, el ego que dice que no tiene".

El periodista criticó las acciones y posturas de la familia de Alana Flores. También mostró que, durante la entrevista, la streamer se molestó por cuestionamientos que le hicieron acerca de salud mental.

"En supernova nadie la soportaba. Es más les voy a decir una cosa, alguien me dijo: 'qué buena ubicada le diste con esta entrevista, lo que nosotros no podemos hacer porque tiene el ego muy inflado'", dijo Gabo Cuevas en su transmisión.

Raúl Mejía, productor que trabaja con Gabo Cuevas, aseguró que una "muy buena fuente" le contó que Alana Flores "ya los tenía hasta la coronilla previo a las peleas... Que si no quería venir, que si el pesaje, que si la negociación".

Durante la entrevista que Cuevas compartió, Alana Flores habló sobre las acusaciones en su contra. "Yo no me considero una persona que sea egocéntrica ni soberbia ni mucho menos. Yo creo que solamente soy alguien que pone sus límites. No me dejo. Está muy acostumbrado que en redes sociales a la mujer se le critique mucho más".

Por otro lado, en un momento de la transmisión, el periodista reconoció que la influencer suele ser amable con sus fans. "Eso sí, la morra siempre atiende a la gente que la sigue".

