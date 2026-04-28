Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en color morado

El color morado es una gran tonalidad para usar en tu manicura, ya que es un tono moderno, juvenil y elegante. Por suerte, es posible emplearlo en los diseños de uñas tailandesas, alternativas que se han destacado por ser sofisticadas y emplear elementos de la cultura del país.

Alicia Villarreal responde si aceptaría un arreglo extrajudicial con Cruz Martínez tras demandarlo por violencia

Para que las puedas solicitar en tu siguiente visita al salón de belleza, te compartiremos los mejores diseños que puedes usar, alternativas únicas que todos voltearán a ver.

¿Qué diseños de uñas tailandesas usar?

Los diseños de uñas tailandesas son muy variados; por suerte, se cuenta con muchas opciones para usar en color morado, alternativas que te ayudarán a lucir unas manos hermosas con estilos juveniles. Por eso Gemini nos explica cuáles son las mejores opciones para usar:

Aurora glass nails: Se aplica un papel film en una base morada, generando un destello similar al del ópalo.

Joyería 3D: Aplica dijes, cristales y perlas en una base de morado uva.

Degradado “Syrup” con flores secas: Puedes colocar un degradado ombré empleando un lila muy claro en la base y morado intenso en los alrededores, para encima colocar flores naturales secas, logrando un look delicado y artístico.

“Cuarzo” amatista: Mezclan colores morados oscuros con blanco y algunos toques de pan de oro.

Estilo “Y2K Thai Pop”: En un tono pastel se agregan caras felices, estrellas o corazones con gel.

@vettsystore 💙 Jelly Blue Cat Eye Gel With Purple Aurora Glaze 💅 What do you think about this nail design?✨😍 🛒Using Vettsy: ✨Fruit Glaze Cat Eye Gel-FG05 ✨Mermaid Nail Powder-Fancy 👉 Shop the same nail supplies via my bio or visit vettsy.com Follow @vettsystore & @vettsynails for more nail inspiration 🧚‍♀️ 👭Tag friends who would like this👭 #auroranails #chromenails #cateyenails #bluenails #nailinspo ♬ 原聲 - vettsy

¿Cómo lograr un aspecto más llamativo?

Gemini explica que, considerando las características de los diseños de uñas tailandesas, es fundamental que se aplique un brillo extremo, empleando sellador en gel de larga duración, con la principal finalidad de que tenga mayor impacto la decoración y se mantenga en perfectas condiciones por más tiempo.

Con los mejores estilos que te recomendamos, lograrás obtener un estilo único en tu manicura, así que no esperes más para decorar tus uñas con color morado y decoraciones que van a llamar la atención. Cuéntanos, ¿cuál es el diseño que más te llama la atención?