Los mejores cortes de cabello para mujeres que no necesitan mantenimiento

Un corte de pelo es una decisión muy importante debido a que es un cambio importante. Sin embargo, suele pasar que cuando se sale de la peluquería no volvemos a obtener el mismo estilo ya que requiere mucho mantenimiento.

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Es por esto que te traemos una selección de cortes de bajo mantenimiento que ayuda a favorecer la textura natural del cabello y reducir la necesidad de retoques frecuentes o visitas continuas al salón. Toma nota y elige el mejor estilo para tu vida diaria.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello sin mantenimiento?

Bob desenfadado

Este es un clásico que no pasa de moda y tiene bajo mantenimiento por lo que es ideal para los cabellos lisos. Lo que se tiene que hacer es llevar las puntas ligeramente desfiladas para poder brindar movimiento sin perder la densidad.

Long bob

Por otro lado, tenemos este corte que se encuentra en el medio de un cabello corto y una media melena. Es una gran opción porque brinda versatilidad, esto permite peinarlo de muchas formas y que mantenga su estructura. Tiene bajo mantenimiento porque no requiere de retoques.

Pixie rizado

Este es un corte de pelo corto, lleva muy poco tiempo de peinado y los rizos se definen de forma natural por lo que no necesitas exponer tu herramienta calor. La estructura en si permite evitar el encrespamiento y se potencia la textura.

Bixie

Este corte se encuentra entre el bob y el pixie por lo que es muy versátil. Tiene una longitud media por lo que no necesitas realizar un peinado constante. Muchas mujeres que tienen corte pixie lo emplean mientras obtienen un crecimiento.

Shag

Por último, tenemos este corte desenfadado que es muy fácil de mantener. Contiene capas desiguales y un acabado ligeramente despeinado. Así tu cabello se adapta a la forma natural y no debes peinarlo constantemente.