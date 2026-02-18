5 peinados de primavera para soportar el calor, ideales para el rostro ovalado

Es un buen momento para empezar a pensar en peinados de primavera, estilos que nos ayuden a soportar el calor de la temporada, además de ser alternativas con las que podremos complementar nuestro estilo semanal.

No olvidemos que los peinados pueden favorecer a ciertas caras. Es así que en esta ocasión hablaremos sobre cuáles son las mejores opciones para el rostro ovalado, siendo una gran alternativa para sobresaltar las facciones.

¿Qué peinado le queda bien a una cara ovalada?

La gran ventaja que tiene el rostro ovalado, a diferencia de los demás tipos de caras, es que es una forma a la que fácilmente le queda todo, permitiendo tener una amplia variedad de opciones disponibles. Aun así, te vamos a explicar cuáles son los peinados de primavera que mejor le favorecen, opciones ideales para poder soportar el calor de la temporada:

Coleta alta, puedes hacerla con la línea en medio o lateral. No olvides emplear broches para poder sujetar los mechones.

Media coleta sujeta con un broche dorado o plateado; es una gran alternativa cuando no deseas jalar en exceso tu melena.

Si deseas algo elegante para el trabajo y fresco, opta por un moño bajo; es más fácil de sujetar y no vas a batallar con los mechones de alrededor del rostro.

Para quienes desean algo más creativo, puedes optar por las pequeñas coletas altas, un estilo juvenil que favorece tus facciones.

Para algo más retro, opta por hacerte unas pequeñas trenzas, las cuales vas a usar en forma de diadema, ideal para el rostro ovalado.

Recuerda no jalar en exceso tu melena al momento de peinarla, puesto que nos arriesgamos a sufrir alopecia por tracción, caída excesiva del pelo por emplear estilos muy fuertes. En ocasiones, deja suelta tu melena y no uses mucha fuerza.

¿Cómo debemos llevar el pelo para soportar el calor?

No existen peinados de primavera que sean perfectos para soportar el calor, pero es importante que contengan ciertas características, puesto que de esa manera nos va a ayudar a hacer más tolerables las altas temperaturas.

Se recomienda que, al momento de estilizar nuestra melena, optemos por estilos que mantengan la melena lejos del cuello y el rostro, ya que lograremos que haya una mejor circulación del aire, además de prevenir que el calor se acumule en ciertas zonas.