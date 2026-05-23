Si quieres llevar el pelo largo después de los 40, estos son los 5 cortes que te rejuvenecen

Muchas mujeres pasada cierta edad comienzan a utilizar el pelo cada vez más corto, pero si eres de las que prefieren mantenerlo largo pues te traemos las mejores opciones para ello.

Llevar el pelo largo después de los 40 años es una excelente opción si eliges el estilo adecuado para aportar movimiento y frescura al rostro.

¿Cuáles son los cortes de pelo largo?

Si lo que quieres es llevar el pelo largo pues debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones para lucir de la mejor manera. Ahora ten en cuenta lo siguiente:

Clavicut

Este es un corte a la altura de la clavícula. Tiene un efecto que enmarca el rostro de forma inmediata. Además, aporta una sensación de mayor volumen.

El clavicut es un corte de pelo que aporta estilo al instante|Pinterest

Capas largas e invisibles

Aquí tenemos un corte con capas suaves que no se notan a simple vista. Tiene el beneficio de eliminar el peso excesivo de la melena. Por otro lado, evita el efecto de "rostro caído" o alargado.

Corte Shag largo

Otra opción es la de este corte con estilo texturizado con capas cortas arriba y largas abajo. Además, aporta un aire desenfadado, moderno y juvenil. El estilo tiene el beneficio de disimular las líneas de expresión de la frente.

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Melena recta con flequillo cortina

Otro corte beneficioso es el del pelo largo y recto en combinación con un flequillo abierto. Este tiene el beneficio de suavizar las facciones y destaca los ojos. Tiene la posibilidad de estilizar la cara sin perder el largo general.

Corte Butterfly (Mariposa)

Por último, tenemos este corte de capas cortas que enmarcan la cara y simulan un falso pelo corto. Tiene el efecto de crear muchísimo movimiento, dimensión y dinamismo visual. Es muy versátil para peinar con ondas volumétricas.

Estos son grandes estilos que puedes llevar después de los 40 años y lucir muy hermosa. Ahora elige el mejor estilo para ti.