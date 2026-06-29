Repisas modulares flotantes: la tendencia que reemplaza a los estantes tradicionales

Estamos completando la primera mitad del 2026 y las tendencias en torno al diseño de interiores siguen invitando a renovar los espacios de cada casa. No solo se trata de colores y texturas, sino que las propuestas se centran en los mobiliarios y los cambios en la iluminación.

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Expertos en el rubro afirman que el diseño de interiores contemporáneo está inclinándose hacia el minimalismo extremo y la fluidez espacial. Ante esto, las nuevas tendencias ponen en jaque a los estantes tradicionales para evitar la acumulación visual y el desorden, dando lugar a sus sustitutos más elegidos.

¿Adiós a los estantes?

Los hogares están sufriendo modificaciones puertas adentro y una de ellas tiene que ver con los tradicionales estantes que han comenzado a despedirse. En su lugar, ganan terreno alternativas más limpias y sofisticadas como los muebles con almacenamiento oculto de piso a techo, los nichos empotrados en la propia arquitectura de la pared y las superficies despejadas que priorizan la amplitud y la luz.

Los especialistas señalan que esta tendencia no busca eliminar el orden, sino redefinirlo, apostando por ambientes más zen donde lo que no se usa se esconde, transformando las paredes en lienzos completamente lisos y elegantes.

El sustituto de los estantes

El gran sustituto de los tradicionales estantes del hogar son las repisas modulares flotantes, una alternativa que carece de soportes a la vista, aportando una sensación de ligereza visual y de orden.

Este sistema destaca por su alta versatilidad y capacidad de personalización, ya que se compone de bloques combinables que pueden incluir desde estantes abiertos hasta pequeños armarios cerrados y escritorios integrados. Se trata de repisas fabricados en materiales como madera, aluminio o acrílico que se adaptan fácilmente a las dimensiones de cualquier habitación y permiten alternar libremente entre el almacenamiento a la vista y el oculto.

La aplicación de las repisas flotantes abarca desde la organización vertical en pasillos estrechos o recibidores, pasando por el armado de bibliotecas a medida en la sala de estar, hasta soluciones prácticas para ordenar la vajilla en la cocina. Además, este tipo de mobiliario es elegido para montar áreas de trabajo compactas o equipar dormitorios sin sobrecargar el entorno, generando un impacto visual muy positivo y dejando en claro por qué es una tendencia que gana prestigio.