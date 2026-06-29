En qué lugar de la casa debes poner los ventiladores para favorecer el descanso

Para favorecer el descanso, los expertos en Feng Shui recomiendan colocar los ventiladores en un lateral de la habitación o en un punto donde el aire circule de forma suave y uniforme. Esto evita que el flujo impacte directamente sobre la cama o sobre la persona mientras duerme.

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Aunque el Feng Shui es una práctica tradicional china y no una disciplina respaldada por evidencia científica, consultores reconocidos como Lillian Too y el maestro David Daniel Kennedy coinciden en que la distribución de los objetos influye en la percepción de equilibrio y bienestar dentro del hogar. En este contexto, el ventilador debe contribuir a mover el aire sin perturbar la energía del dormitorio: un espacio asociado al descanso y la recuperación.

¿Dónde colocar los ventiladores para favorecer el descanso según el Feng Shui?

La ubicación del ventilador es uno de los aspectos que más importancia recibe dentro del Feng Shui cuando se busca crear un dormitorio relajante. Los especialistas aconsejan tener en cuenta estas recomendaciones:



Ubícalo en un lateral de la habitación: esto permite que el aire circule de manera uniforme sin incidir directamente sobre la cama, creando un ambiente más agradable para dormir.

esto permite que el aire circule de manera uniforme sin incidir directamente sobre la cama, creando un ambiente más agradable para dormir. Evita apuntarlo hacia la cama: según el Feng Shui, una corriente de aire constante sobre el cuerpo puede generar una sensación de desequilibrio energético. Además, desde el punto de vista del confort, el flujo directo puede provocar molestias durante la noche.

según el Feng Shui, una corriente de aire constante sobre el cuerpo puede generar una sensación de desequilibrio energético. Además, desde el punto de vista del confort, el flujo directo puede provocar molestias durante la noche. Favorece la circulación del aire en toda la habitación: orientar el ventilador hacia un espacio abierto ayuda a distribuir el aire fresco de forma más homogénea y evita zonas con exceso de calor.

orientar el ventilador hacia un espacio abierto ayuda a distribuir el aire fresco de forma más homogénea y evita zonas con exceso de calor. Mantén despejado el entorno del ventilador: un espacio libre de obstáculos facilita el movimiento del aire y, según esta filosofía, permite que el flujo de energía, conocido como chi, circule con mayor armonía.

Otras recomendaciones de Feng Shui ayudan a crear un dormitorio más armonioso

Además de la ubicación del ventilador, los expertos en Feng Shui consideran que otros elementos del dormitorio también contribuyen a generar un ambiente propicio para el descanso. Entre las principales recomendaciones destacan:



Mantener el orden: un dormitorio organizado favorece una sensación de tranquilidad y evita la acumulación de energía estancada, de acuerdo con autores como Lillian Too.

un dormitorio organizado favorece una sensación de tranquilidad y evita la acumulación de energía estancada, de acuerdo con autores como Lillian Too. Elegir colores suaves: tonos neutros, tierra, beige, verde claro o azul tenue ayudan a crear una atmósfera relajante y acogedora.

tonos neutros, tierra, beige, verde claro o azul tenue ayudan a crear una atmósfera relajante y acogedora. Evitar aparatos electrónicos cerca de la cama: muchos consultores de Feng Shui aconsejan reducir la presencia de televisores, computadoras y otros dispositivos para favorecer un ambiente más sereno.

muchos consultores de Feng Shui aconsejan reducir la presencia de televisores, computadoras y otros dispositivos para favorecer un ambiente más sereno. Permitir la ventilación natural durante el día: renovar el aire diariamente ayuda a mantener la habitación fresca y agradable antes de utilizar el ventilador por la noche.

En conclusión: el dormitorio debe transmitir calma y equilibrio. Colocar el ventilador en un lateral, evitando que el aire llegue directamente a la cama y favoreciendo una circulación suave, es una de las recomendaciones más habituales para crear un espacio confortable.