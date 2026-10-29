Los peluqueros coinciden: “Empezar a dejarse las canas no consiste en dejarse de teñir”

Dar el paso hacia las canas naturales es un proceso transformador que va mucho más allá de simplemente dejar de teñir el cabello. Lejos de ser un abandono del cuidado personal, requiere de una estrategia consciente y de técnicas específicas para acompañar la transición de forma armoniosa.

Los estilistas coinciden en que este camino necesita paciencia y asesoramiento profesional para mantener la salud capilar y lucir un estilo sofisticado en cada etapa. Conoce los mejores consejos y cuidados clave para que tu melena luzca radiante, luminosa y llena de vida durante todo el cambio.

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¿Qué dicen los peluqueros sobre la transición a las canas?

Transicionar a las canas no significa abandonar el cuidado personal, sino adoptar una estrategia bien planificada. Los estilistas coinciden en que no basta con dejar de teñirse; para lograr un resultado impecable y natural, existen tres alternativas principales según el tipo y estado de cada melena:

Crecimiento natural y cortes progresivos

Consiste en dejar crecer las raíces e ir recortando poco a poco las puntas teñidas. Es la opción más sencilla, aunque exige paciencia para convivir un tiempo con la diferencia de color.

Grey blending o difuminado de canas

Utiliza mechas, reflejos y matices para integrar los cabellos blancos con el tono base. Suaviza la línea de crecimiento sin tapar la cana, aunque requiere evaluar si el pelo tiene tintes oscuros o tratamientos químicos previos.

Corte radical

Permite eliminar rápidamente la parte procesada químicamente, acortando al máximo la espera para lucir un look moderno y uniforme. Una de las alternativas más utilizadas es el corte pixie.

¿Qué cuidados necesitan las canas?

Las canas requieren una rutina de atención específica, ya que al perder pigmentación y aceites naturales, la fibra capilar se vuelve más porosa, seca y propensa al encrespamiento. Para mantener la melena suave y dócil, es fundamental reforzar la hidratación mediante el uso habitual de mascarillas nutritivas, acondicionadores intensivos y aceites vegetales como el de argán. Asimismo, resulta clave incorporar un champú matizador con pigmentos violetas o azulados una vez a la semana o cada quince días, lo que evitará que el cabello blanco adopte tonalidades amarillentas indeseadas debido a la oxidación.

Por otro lado, la falta de melanina deja al cabello canoso sin su barrera protectora natural frente a las agresiones externas. Es indispensable aplicar un protector térmico antes de utilizar secadores o planchas, y optar por productos con filtros solares UV para prevenir que el sol las deshidrate. Un corte periódico y una correcta protección diaria garantizarán un acabado brillante y un aspecto cuidado.