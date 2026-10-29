Bebeshita asegura que Pablo Montero la invitó a salir y él niega un pasado entre ambos: “No eres mi tipo”

Daniela Alexis "Bebeshita", aseguró que Pablo Montero la invitó a salir años antes de coincidir en La Granja VIP. El cantante rechazó que existiera un pasado entre ambos durante un intercambio en el que cada uno contó una versión distinta de su encuentro fuera de la competencia.

¿Qué pasó entre Bebeshita y Pablo Montero en La Asamblea de La Granja VIP?

El intercambio ocurrió durante La Asamblea del miércoles 28 de octubre, cuando Bebeshita nominó a Montero y cuestionó varios de sus comportamientos dentro de la Granja.

En su intervención, la granjera criticó las palabras que, según relató, el intérprete había dirigido al Tío Pepe, así como las groserías que afirmó haber escuchado de él hacia Kunno. Después, aseguró que percibía un interés del cantante hacia ella: “Siento las miradas de atracción hacia mi persona”.

Cuando Adal Ramones le concedió su réplica, Pablo negó esa afirmación. “Jamás te volteo a ver porque no eres mi tipo de persona, ni Mane tampoco, en lo más mínimo”, respondió, en referencia también a Manelyk González.

Natalia Alcocer se burla de Bebeshita: “a mi nunca me corrieron del camerino”

Fue entonces cuando Daniela mencionó el supuesto acercamiento anterior al programa: “Pero me invitaste a salir muchos años antes, también”. Montero contestó que ella había asistido a uno de sus conciertos.

La conversación continuó cuando Bebeshita cuestionó que hablara de un pasado entre ambos. Él volvió a rechazarlo: “No existió ningún pasado. Tú fuiste a un concierto mío y fuiste al camerino y ahí te fuiste”. Además, sostuvo que el personal que trabajaba con él la había despedido del lugar.

Por su parte, la creadora de contenido aseguró que Pablo había querido “otra cosa” y que ella se negó. También explicó que acudió acompañada por amigas, a quienes les había comentado que creía que el intérprete estaba interesado en ella.

El tema ya había surgido durante la temporada. En una conversación del 21 de septiembre, Daniela relató que una productora los presentó aproximadamente ocho años antes y que posteriormente él la invitó a comer y a uno de sus conciertos. También afirmó que se habían besado, aunque el acercamiento no prosperó.

Montero había ofrecido una explicación diferente antes de esta Asamblea. En una charla con Natalia Alcocer negó haber mantenido una relación sentimental con Bebeshita y sostuvo que únicamente la vio en el camerino.

