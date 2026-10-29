Natalia Alcocer se compara con Bebeshita en La Granja VIP: “Me traían como princesita de Pablo Montero”

Natalia Alcocer comparó el trato que recibió en los conciertos de Pablo Montero con lo que él contó sobre Daniela Alexis, conocida como Bebeshita. Durante una conversación con Niurka Marcos en La Granja VIP, la participante aseguró que a ella la atendían “como princesita” cuando acompañaba al cantante.

¿Qué dijo Natalia Alcocer sobre Bebeshita y Pablo Montero en La Granja VIP?

La charla ocurrió después del intercambio entre Bebeshita y Montero en La Asamblea. En su conversación con Niurka, Natalia retomó específicamente la afirmación del intérprete sobre la visita de Daniela a su camerino y la comparó con su propia experiencia.

Daniela “Bebeshita” nomina a Pablo Montero para revivir el supuesto pasado que tuvieron; Natalia Alcocer se mostraba incómoda en La Granja VIP

“A mí nunca me sacaron del camerino; a mí, al contrario, me traían como princesita de Pablo Montero. Por aquí y por allá”, expresó Alcocer.

Por su parte, Niurka cuestionó que Bebeshita recuperara públicamente aquel encuentro: “¿Cómo recordar eso de que te vi en tu concierto? Si te corrieron del camerino, eso no lo deberías recordar jamás”. Con ese comentario, Natalia retomó la versión que Pablo había dado, aunque Bebeshita había contado algo diferente sobre lo ocurrido.

Después, Alcocer hizo referencia a su vínculo actual con el intérprete: “Y ahora soy la novia”.

¿Por qué Bebeshita y Pablo Montero hablaron de su encuentro en un camerino?

El antecedente fue la nominación de Daniela al cantante durante La Asamblea del miércoles 28 de octubre. En ese espacio, la participante habló de un supuesto acercamiento entre ambos antes de ingresar a La Granja VIP.

Durante su intervención, Bebeshita aseguró que percibía miradas de atracción de parte de Pablo. Él lo negó y respondió que ella no era su tipo de persona. La granjera entonces afirmó: “Pero me invitaste a salir muchos años antes, también”.

Montero rechazó que existiera un pasado compartido y sostuvo que Daniela únicamente había acudido a uno de sus conciertos y entrado al camerino. Además, aseguró que su equipo de trabajo la había despedido del lugar.

La versión de Bebeshita fue distinta: afirmó que el cantante había querido “otra cosa”, que ella se negó.