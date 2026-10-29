Bebeshita se arrepiente de sus declaraciones contra Pablo Montero en La Granja VIP, pero confiesa: “Quería ganar el más gallito”

Daniela Alexis "Bebeshita", reconoció que pudo excederse con sus declaraciones contra Pablo Montero en La Granja VIP. Al reflexionar sobre su participación, la granjera señaló que algunas de sus palabras pudieron incomodar a terceros, aunque también explicó que había decidido arriesgarse dentro del juego.

¿Qué dijo Bebeshita tras sus declaraciones contra Pablo Montero en La Granja VIP?

Durante La Asamblea del miércoles 28 de octubre, Bebeshita nominó al cantante y retomó el supuesto acercamiento que, según su versión, tuvieron antes de coincidir en la competencia. En ese intercambio también lo señaló por no comportarse como un caballero.

Al hacer un balance de su jornada, la creadora de contenido admitió que no estaba completamente conforme con lo que había dicho. “Hoy siento que sí me pasé. Dije cosas que tal vez incomodaron a terceros”, expresó haciendo referencia a Natalia Alcocer que mantiene una relación con el cantante.

Natalia Alcocer se burla de Bebeshita: “a mi nunca me corrieron del camerino”

Sin embargo, también explicó que buscaba probar una participación más arriesgada: “Pero también me quise arriesgar. Dije: ‘Bueno, pues un gallito de oro’. No sé si lo gane o no”. Así, vinculó su decisión con la posibilidad de obtener el reconocimiento del Más Gallito.

Esta distinción depende de los votos del público, que elige al granjero que considera más frontal al nominar durante La Asamblea. El reconocimiento incluye un beneficio especial dentro de la competencia.

Bebeshita reconoce sus dificultades con las estrategias

En su reflexión, Daniela también compartió cómo quiere vivir su paso por La Granja VIP. Explicó que busca involucrarse en las dinámicas y permitir que el desarrollo de la competencia la sorprenda.

“Yo voy con bandera de sentir el juego, de jugar, de ver qué pasa, de dejarme llevar”, comentó. Además, aseguró que estaba muy feliz por desempeñarse como Capataz por primera vez y que procuraba llevarse bien con todos.

Aunque manifestó su disposición a participar, reconoció que las estrategias no siempre le resultan sencillas. “A veces siento que yo soy pésima en las estrategias, que siempre me tienen que ayudar”, admitió. También señaló que suele necesitar algún consejo de sus compañeros.