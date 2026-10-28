Peluqueros coinciden: “Para conseguir una sensación de mayor densidad en cabellos finos, recomiendo mover la raya del pelo ligeramente al lateral”

Los cabellos finos suelen carecer de volumen y movimiento natural, lo que dificulta mantener un peinado con cuerpo a lo largo del día. Afortunadamente, existen sencillos trucos de estilismo que no requieren herramientas de calor excesivas ni productos pesados para transformar por completo la melena.

Uno de los secretos mejor guardados de los estilistas consiste en modificar la dirección de la raya del pelo, alternándola hacia el lateral o dibujándola en zigzag. Este pequeño gesto cambia el punto de apoyo de la raíz, logrando una sensación de mayor densidad y un volumen instantáneo de forma muy natural.

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¿Cómo dar volumen a cabellos finos cambiando la raya?

Las melenas finas suelen carecer de volumen y movimiento, dificultando mantener un peinado con cuerpo. Sin embargo, existen trucos sencillos recomendados por estilistas profesionales para transformar el cabello de forma inmediata y sin necesidad de recurrir a herramientas pesadas o calor excesivo.

Llevar la raya siempre en el mismo sitio acostumbra al cabello a caer en una sola dirección, lo que marca la separación y deja al descubierto el cuero cabelludo, acentuando visualmente la falta de densidad. Para solucionar este problema y levantar la raíz de manera natural, una de las opciones más eficaces es mover la raya al lateral, lo que cambia el punto de apoyo de la fibra capilar, genera una elevación en la parte superior y evita que el pelo quede completamente pegado a la cabeza.

Si prefieres mantener el cabello equilibrado al centro, trazar una raya en zigzag es la alternativa perfecta porque rompe la línea recta, distribuye los mechones de forma irregular y disimula con total naturalidad la línea de separación. Para conseguir los mejores resultados, los expertos recomiendan realizar la raya lateral o en zigzag con el cabello seco o casi seco utilizando la punta de un peine, levantar suavemente la raíz con los dedos y aplicar un toque de aire templado con el secador en la dirección contraria a la caída habitual para fijar el volumen de forma duradera.

¿Cómo cuidar el cabello y lucir una melena radiante?

Para lucir una melena radiante, hidrata tu cabello con mascarillas semanales y usa siempre protector térmico antes del calor. Lava con agua tibia y elige productos acordes a tu tipo de pelo para conservar sus aceites naturales. Completa la rutina alimentándote bien, bebiendo suficiente agua y recortando las puntas periódicamente para mantener el cabello fuerte, suave y lleno de vida.